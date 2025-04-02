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2025.03.31 La residenza di Papa Francesco "Domus Sanctae Marthae" nota anche come "Casa Santa Marta" 2025.03.31 La residenza di Papa Francesco "Domus Sanctae Marthae" nota anche come "Casa Santa Marta" 
教宗
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教宗方濟各情況持續保持穩定

教宗方濟各繼續在梵蒂岡寓所聖瑪爾大之家安度雙側肺炎的恢復期。聖座新聞室提供了相關的最新消息。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室4月1日就教宗方濟各的健康狀況提供了最新消息。教宗一直保持良好的精神狀態，整體狀況維持穩定。新聞室主任布魯尼指出，教宗的血液化驗結果正常，最近一次的胸部X光檢查顯示出肺部情況有所改善。

布魯尼表示，教宗繼續按照醫囑進行各項治療。他的運動功能、呼吸和聲音的運用持續表現出改善的跡象。他目前主要是在夜間和必要時候才接受高流量的氧氣治療了。

教宗方濟各始終是在辦公桌前工作的。聖父教宗每天早晨都在聖瑪爾大之家二樓的小聖堂共祭彌撒。聖座新聞室表示，教宗沒有什麼特別需要報導的訪問活動，但他時常會見醫護人員和他最緊密的合作者。

聖座新聞室主任宣布，本週也沒有週三公開接見活動。然而，如同前幾週的做法，梵蒂岡會發布教宗為公開接見活動準備的稿件。

此外，聖父教宗也將為禧年病患及醫護工作者慶典的主日彌撒準備講道稿。主日三鐘經的安排將在4月4日舉行的下一次新聞簡報會上討論。至於教宗是否參加聖週禮儀，聖座新聞室表示，現在推測還為時過早。

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2025 Apr 02, 09:29

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