教宗對聖座外交學院進行改革

教宗方濟各將聖座外交學院從專校的地位提升至等同於大學院系的地位。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各以親筆信《伯多祿牧職》對聖座外交學院進行改革，提升其學術地位並完善其學術培育。該學校三百年來為蒙召在聖座外交領域和聖座國務院服務的司鐸提供培育。

教宗在親筆信中解釋道，在我們的時代，聖座外交人員的服務範圍「不再僅限於那些教會長年宣講福音、已扎下根基的地方」，也有「新興團體成長之地」，或者「一些國際論壇」。伯多祿繼承人「通過其代表在國際論壇上密切關注辯論、評估和討論，依照其獨特的倫理及宗教幅度，對攸關人類大家庭當下與未來的重大議題提出見解」。

為了有效推進工作，外交人員必須持續接受紮實的培育。因此，教宗方濟各決定將聖座外交學院從專科學校的地位提升為等同於大學院校的地位，可授予外交學碩士和博士學位。「該學院將運用當前最先進的方式推展工作，在外交科學的特別學科方面培養人才並投入研究，其研究範圍涵蓋法律學、歷史學、政治學、經濟學，以及國際關係中所使用的語言和相關其它領域」。

教宗最後強調，聖座外交學院是「聖座國務院密不可分的一部分，在其內運作，並與之特別緊密相連」（參閱：《你們去宣講福音》宗座憲章，第52條2款）。

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