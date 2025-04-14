教宗聖枝主日講道：天主的慈悲敦促我們與人同悲共苦

教宗方濟各為聖枝主日準備彌撒講道的稿件，鼓勵我們省思上主的無限憐憫之心，以及我們應該如何在聖週背負自己的十字架，並幫助周圍的受苦者背起十字架。

（梵蒂岡新聞網）樞機團副團長桑德里樞機4月13日在聖伯多祿廣場代表教宗方濟各主持聖枝主日禮儀。教宗由於呼吸道疾病尚未痊癒，目前仍在他的寓所養病。當天約有4萬名信友在廣場上參加禮儀。

桑德里樞機宣讀了教宗方濟各為此準備的講道稿。在聖枝主日，我們紀念耶穌榮進耶路撒冷，卻在幾天後被判刑，背著十字架走在痛苦又悲傷的道路上離開聖城。

基勒乃人西滿

教宗談起福音中被羅馬士兵抓住、被迫幫耶穌背十字架的基勒乃人西滿（路廿三26），稱這個人即使沒有選擇，依然參與了主耶穌的受難。教宗闡明，基勒乃人西滿的行為似乎有些矛盾：他被迫背起耶穌的十字架，走向加爾瓦略山，因此縱使這並非他的本意，他卻親身參與了主耶穌的受難。教宗觀察基勒乃人西滿的舉止：他不發一語，沒有與耶穌交談，他們之間只有十字架。

基勒乃人西滿在救恩史中的角色

基勒乃人西滿迫於無奈分擔耶穌的苦難時，是否對耶穌心生憐憫？為了回答這問題，教宗表示，我們必須了解他的內心。「那揭示天主慈悲的痛苦，刺穿了天主始終敞開的心，人卻一直緊閉心門」。基勒乃人西滿會感到憤怒或同情，悲傷或厭煩，我們全都無從得知。但我們知道，他背起耶穌的十字架，耶穌則是將世人的罪一肩扛起。

「耶穌順從天父的旨意（參閱：路廿二42），為了愛我們而背起世人的罪；祂與我們並為我們受苦。正是以這出乎預料且令人不安的方式，基勒乃人西滿參與了救恩史。在救恩史中，沒有人是外人，沒有人置身事外」。

幫助彼此背十字架

基勒乃人西滿教導我們，「耶穌在各種處境中前來與每個人相遇」。教宗勉勵我們在各自的生活裡，省思能如何跟隨基勒乃人西滿的這種步伐。我們唯一能做的是環顧周遭「許多在仇恨和暴力的煽動下走上加爾瓦略之路的男女」。我們應當牢記，「天主已經將這條路變成救贖之地，因為祂親自走了這條路，為我們獻出祂的生命」。

「今天有多少基勒乃人西滿背負基督的十字架！我們認得出他們嗎？我們是否在他們因戰爭和不幸而飽受風霜的面容上看見耶穌？面對邪惡殘酷的不義，背耶穌的十字架絕非徒勞無功，相反地，這是分享祂救贖之愛的最具體方式。」

耶穌的受難成為同悲共苦的憐憫

教宗最後表示，當我們伸手扶持受苦的人，扶助跌倒的人重新站起，擁抱氣餒的人時，我們就在今天展現出「耶穌的受難如何成為同悲共苦的憐憫」。

在進入聖週的時刻，教宗鼓勵眾人審視自己的生命。「為了體驗到這慈悲的大奇蹟，在聖週我們要選擇如何背負十字架」，而且不僅背我們自己的，也要幫助周圍受苦的人背十字架。即使是人生旅途中的陌生人，我們也要幫他們背起十字架，「成為彼此的基勒乃人西滿」。

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