鬥獸場公拜苦路，教會為世人的悔改祈禱

雷納樞機主持了4月18日晚上在羅馬鬥獸場舉行的公拜苦路活動，苦路14處的默想內容由教宗方濟各撰寫。舉十字架者先後是雷納樞機、青年、家庭、志願者、修會會士，以及其他與苦路各處默想有關的人。

（梵蒂岡新聞網）成千上萬搖曳的燭火聖週五晚上照亮了羅馬市中心的鬥獸場。將近兩萬名信眾聚集在那裡，手持蠟燭，紀念主耶穌的受難，參加公拜苦路活動。教宗方濟各將當天晚上的禮儀委託給他在羅馬教區的代理主教雷納（Baldo Reina）樞機主持，默想材料則與去年一樣由教宗親自撰寫。羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）也到場參加。

改變方向

公拜苦路在濃厚的祈禱氣氛中展開。教宗首先邀請眾人「改變方向」，中斷「我們習以為常的路徑」。如果「耶穌的道路要我們付出代價」，那麼「在這個事事都要算計的世界裡，不求回報的態度也要付出高昂的代價」。

青年、志願者、修會會士和移民舉十字架

當晚，雷納樞機在苦路第一處和最後一處，即耶穌被判死刑和耶穌被埋葬這兩處，舉十字架，其餘各處交給那些與主題相關的人。在第二處、耶穌背起十字架時，青年舉起基督的象徵、十字架，因為教宗敦促他們在生活中承擔起各自的責任，克服自私與冷漠。在第三處、耶穌首次跌倒時，由明愛會成員舉十字架，強調對弱小者的關懷，以及天主的作為不同於當今經濟對弱小者的遺棄和打壓，而是加以守護。

在苦路第四處、耶穌遇見聖母時，家庭成了主角。在默想耶穌與聖母的相遇時，聖史路加記載的那句「聽了天主的話而實行的，才是我的母親和我的兄弟」（路九21），在我們耳邊縈繞。苦路第五處，基勒乃人西滿幫耶穌背十字架，意大利運送病患至露德及國際朝聖地全國聯合會（Unitalsi）的幾位志願者上前舉十字架，他們有如基勒乃人西滿，協助受苦者背他們的十字架。在苦路第六處、物洛尼加為耶穌抹面，一些修會會士前來舉十字架，教宗在默想中鼓勵大家尋找並默觀基督的面容，接受祂的愛，然後得著力量再次去愛近人。

在苦路第七處、耶穌第二次跌倒時，幾位教育者舉起了十字苦架。如同教宗所強調的，人的成長就是跌倒和重新站起來；沒有人是完美的，我們都要學習改變路徑，最終轉向耶穌。在苦路第八處，耶穌遇見耶路撒冷婦女，由寡婦組成的奉獻生活者團體成員前來舉十字架，因為教宗談論眼淚，強調在有些眼淚中，一切重獲新生，而且我們需要反思的眼淚、真誠的眼淚。在苦路第九處、耶穌第三次跌倒，十字架託付給了聽告解司鐸，默想的經文是基督在法利塞人的家裡遇見罪婦，並寬恕她的許多罪，因為基督喜愛她（路七44-49）。

在苦路第十處、耶穌被脫去衣衫時，輪到殘疾人士舉十字架，好能記得耶穌背負了我們歷史的諸多傷痕和脆弱。在苦路第十一處、耶穌被釘十字架，禧年志願者上前舉十字架，以紀念基督的十字架免除罪債、建立修和，以及耶穌是真正的「寬恕」。

隨後，在苦路第十二處、耶穌死在十字架上，拜苦路的十字架交到移民的手上，我們經常對這些弟兄姊妹轉面不顧，與上主的創傷保持距離。到了苦路第十三處、卸下耶穌的聖屍，舉十字架的是醫護人員，教宗邀請眾人省思對身體的照顧，以及對最弱小者的溫柔關切。

以天主愛的循環對抗冰冷的利益考量

教宗的默想發人深省。他指出，在我們建設的世界裡，各種盤算、算法、冰冷的邏輯，以及無窮盡的利益占主導地位，然而，天主愛的循環則是另一回事。我們必須拋下各自的「虛偽、面具」，因為我們是塵土。「每當事情似乎無法改變、衝突看似結束不了，以及科技讓我們自以為無所不能時」，我們就必須承認自己是天主手中的「泥土」由祂來捏造塑形。

在公拜苦路活動結束之際，教宗選擇了一段聖方濟各的禱詞，呼求天主施以「悔改的恩典」。教宗求主照亮「心靈的黑暗」，並以每一個人的名義懇求說：「求祢賜給我正直的信德、確信的望德、完美的愛德和深切的謙遜。主啊，求祢賜我智慧和分辨力，以承行祢真實且聖善的旨意。」

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