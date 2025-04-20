教宗親自降福羅馬城和全世界：復活節是生命的慶節
（梵蒂岡新聞網）「親愛的弟兄姊妹，復活節快樂！」教宗方濟各於4月20日復活主日坐著輪椅來到聖伯多祿大殿中央陽台，以這句話問候聚集在廣場上的人們。他這次呼吸道疾病發作以來靜心養病，極少出現在公眾視線，而且將逾越節的各項慶典委託給幾位樞機來主持，並未事先通知是否出席。因此，他的這次出現讓人們格外欣喜。
復活主日彌撒結束後，受託主祭的科馬斯特里（Angelo Comastri）樞機、共祭神長們和參禮信友並未離開，而是抬頭仰望聖伯多祿大殿的中央陽台，甚至是舉起手機鏡頭，期待教宗能夠出現。不負眾望，教宗親自出席並降福了羅馬城和全世界。頒賜降福後，人潮並未散去，此時教宗乘坐白色敞篷車來到廣場，現場信眾又驚又喜，興奮地高聲歡呼。途經之處，家長們紛紛將孩子舉起，遞給教宗降福。教宗的座車並未止步於聖伯多祿廣場，而是開上廣場前的和解大道，兜了一大圈才返回梵蒂岡聖瑪爾大之家。
希望不再虛無縹緲
在降福羅馬城和全世界前，教宗發表了他今年的復活節文告，並將稿件託付教宗禮儀長拉韋利（Diego Giovanni Ravelli）總主教來宣讀。教宗在文告中表示，「在耶穌的受難和聖死中，天主親自承擔了世界的一切罪過，以祂的無限慈愛擊潰罪過。」「天主的羔羊得勝了！為此，我們今天歡呼：『基督、我的希望，已經復活！』（復活節繼紓詠）」從此以後，「希望不再虛無縹緲，望德不叫人蒙羞」（參閱：羅五5），而且這份希望「使人負起責任」。
「多少人對天主寄予希望，將自己脆弱的手放在祂強而有力的大能手中，讓祂把自己攙扶起來，邁上旅途：與復活主耶穌一起，成為希望的朝聖者。」
生命的慶節
「復活節是生命的慶節！」教宗如此強調，並重申在天主眼中「每個生命都是寶貴的」。教宗由此念及母胎中的胎兒、老人、病患的生命，「他們在越來越多國家被視為要被丟棄的人」。同時，教宗也關心那些遭受家庭暴力的婦女和兒童，以及受到輕視的最弱小者、邊緣人士和移民。
在這日子，教宗期盼大家恢復希望，並且對他人有信心，包括疏遠的人、從遠方來的人、習俗和見解與我們大不相同的人，「因為我們都是天主的兒女」。
教宗說：「我渴望我們大家能再次期待，和平是可能實現的！」
心繫耶穌復活之地
放眼世界，教宗的目光首先落在聖地的聖墓。他寫道：「今年天主教徒和東正教徒在同一天慶祝復活節，但願和平之光照耀在整個聖地和全世界。」
「我關心巴勒斯坦和以色列基督徒的苦難，以及全體以色列人民和全體巴勒斯坦人民。蔓延在世界各地的反猶太主義氣氛日漸高漲，令人擔憂。與此同時，我的思緒轉向加沙地帶的民眾，尤其是基督徒團體，那裡的恐怖衝突不斷製造死亡和毀滅，造成悲慘且惡劣的人道主義處境。」
為此，教宗呼籲交戰方停火、釋放人質、援助百姓。人們「忍飢瘦餓，渴望有個和平的未來」。
惦記其它地方的受苦者
接著，教宗籲請眾人為黎巴嫩和敘利亞的基督徒團體祈禱，後者正在經歷「微妙的過渡期」。教宗敦促「整個教會以關懷和祈禱陪伴親愛的中東的基督徒」。
教宗也特別提及也門人民，他們的人道主義危機每況愈下。「我邀請所有的人通過有建設性的對話找出解決之道。」談到「飽受磨難的烏克蘭」，教宗祈求復活主基督為該國沛降「逾越奧跡的和平之恩」，並鼓勵有關各方繼續努力「達致公正且持久的和平」。
「在這喜慶的日子，讓我們也念及南高加索地區，並祈願亞美尼亞與阿塞拜疆之間儘快簽署並落實最終的和平協議」，以達成該區域熱切盼望的修和。「願復活之光啟發西巴爾幹地區和諧共處的意願，並支持從政人士採取行動，以免加劇張力和危機」。
此外，教宗也為非洲人民懇求「復活主基督、我們的希望賜予和平與安慰」。他們深受暴力和衝突所害，尤其是在剛果民主共和國、蘇丹和南蘇丹，以及薩赫勒地區、非洲之角和非洲大湖地區。
沒有宗教自由就沒有和平
教宗掛念「在很多地方無法自由宣認信仰的基督徒」。他強調，「在沒有宗教自由的地方，或者在沒有思想和言論自由，不尊重他人意見的地方，就不可能實現和平。」
在這時期，教宗邀請眾人「不忘援助緬甸百姓」。他們「早已經受多年武裝衝突的折磨，現在秉持勇氣和耐心應對毀滅性地震的後果」。「讓我們為罹難者和他們的摯愛祈禱，由衷感謝所有慷慨投入救援工作的志願者。該國多方宣布停火的消息，為全緬甸來說是個希望的記號。」
「我呼籲世界上所有負有政治責任的人，不可屈服於那令人封閉的恐懼邏輯，卻要運用手邊的資源來幫助有需要的人，根除飢餓，推廣那些促進發展的活動。這些是和平的利器，建設未來，而不撒播死亡的種子！」
教宗最後期許道：「在這禧年，願復活節也是個釋放戰俘和政治犯的大好時機！」「祝大家復活節快樂！」
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