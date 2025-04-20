教宗親自降福羅馬城和全世界：復活節是生命的慶節

2025聖年復活主日，教宗方濟各親自來到伯多祿大殿中央陽台向羅馬城和全世界頒賜降福，並發表復活節文告。教宗強調生命的寶貴，鼓勵恢復希望，籲請為和平祈禱，尤其念及加沙地帶、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、敘利亞、也門、南高加索地區、西巴爾幹地區、剛果民主共和國、蘇丹、南蘇丹、薩赫勒地區、非洲之角、非洲大湖地區，以及緬甸等地的受苦百姓。

（梵蒂岡新聞網）「親愛的弟兄姊妹，復活節快樂！」教宗方濟各於4月20日復活主日坐著輪椅來到聖伯多祿大殿中央陽台，以這句話問候聚集在廣場上的人們。他這次呼吸道疾病發作以來靜心養病，極少出現在公眾視線，而且將逾越節的各項慶典委託給幾位樞機來主持，並未事先通知是否出席。因此，他的這次出現讓人們格外欣喜。

復活主日彌撒結束後，受託主祭的科馬斯特里（Angelo Comastri）樞機、共祭神長們和參禮信友並未離開，而是抬頭仰望聖伯多祿大殿的中央陽台，甚至是舉起手機鏡頭，期待教宗能夠出現。不負眾望，教宗親自出席並降福了羅馬城和全世界。頒賜降福後，人潮並未散去，此時教宗乘坐白色敞篷車來到廣場，現場信眾又驚又喜，興奮地高聲歡呼。途經之處，家長們紛紛將孩子舉起，遞給教宗降福。教宗的座車並未止步於聖伯多祿廣場，而是開上廣場前的和解大道，兜了一大圈才返回梵蒂岡聖瑪爾大之家。

希望不再虛無縹緲

在降福羅馬城和全世界前，教宗發表了他今年的復活節文告，並將稿件託付教宗禮儀長拉韋利（Diego Giovanni Ravelli）總主教來宣讀。教宗在文告中表示，「在耶穌的受難和聖死中，天主親自承擔了世界的一切罪過，以祂的無限慈愛擊潰罪過。」「天主的羔羊得勝了！為此，我們今天歡呼：『基督、我的希望，已經復活！』（復活節繼紓詠）」從此以後，「希望不再虛無縹緲，望德不叫人蒙羞」（參閱：羅五5），而且這份希望「使人負起責任」。

「多少人對天主寄予希望，將自己脆弱的手放在祂強而有力的大能手中，讓祂把自己攙扶起來，邁上旅途：與復活主耶穌一起，成為希望的朝聖者。」

生命的慶節

「復活節是生命的慶節！」教宗如此強調，並重申在天主眼中「每個生命都是寶貴的」。教宗由此念及母胎中的胎兒、老人、病患的生命，「他們在越來越多國家被視為要被丟棄的人」。同時，教宗也關心那些遭受家庭暴力的婦女和兒童，以及受到輕視的最弱小者、邊緣人士和移民。

在這日子，教宗期盼大家恢復希望，並且對他人有信心，包括疏遠的人、從遠方來的人、習俗和見解與我們大不相同的人，「因為我們都是天主的兒女」。

教宗說：「我渴望我們大家能再次期待，和平是可能實現的！」

心繫耶穌復活之地

放眼世界，教宗的目光首先落在聖地的聖墓。他寫道：「今年天主教徒和東正教徒在同一天慶祝復活節，但願和平之光照耀在整個聖地和全世界。」

「我關心巴勒斯坦和以色列基督徒的苦難，以及全體以色列人民和全體巴勒斯坦人民。蔓延在世界各地的反猶太主義氣氛日漸高漲，令人擔憂。與此同時，我的思緒轉向加沙地帶的民眾，尤其是基督徒團體，那裡的恐怖衝突不斷製造死亡和毀滅，造成悲慘且惡劣的人道主義處境。」

為此，教宗呼籲交戰方停火、釋放人質、援助百姓。人們「忍飢瘦餓，渴望有個和平的未來」。

惦記其它地方的受苦者

接著，教宗籲請眾人為黎巴嫩和敘利亞的基督徒團體祈禱，後者正在經歷「微妙的過渡期」。教宗敦促「整個教會以關懷和祈禱陪伴親愛的中東的基督徒」。

教宗也特別提及也門人民，他們的人道主義危機每況愈下。「我邀請所有的人通過有建設性的對話找出解決之道。」談到「飽受磨難的烏克蘭」，教宗祈求復活主基督為該國沛降「逾越奧跡的和平之恩」，並鼓勵有關各方繼續努力「達致公正且持久的和平」。

「在這喜慶的日子，讓我們也念及南高加索地區，並祈願亞美尼亞與阿塞拜疆之間儘快簽署並落實最終的和平協議」，以達成該區域熱切盼望的修和。「願復活之光啟發西巴爾幹地區和諧共處的意願，並支持從政人士採取行動，以免加劇張力和危機」。

此外，教宗也為非洲人民懇求「復活主基督、我們的希望賜予和平與安慰」。他們深受暴力和衝突所害，尤其是在剛果民主共和國、蘇丹和南蘇丹，以及薩赫勒地區、非洲之角和非洲大湖地區。

沒有宗教自由就沒有和平

教宗掛念「在很多地方無法自由宣認信仰的基督徒」。他強調，「在沒有宗教自由的地方，或者在沒有思想和言論自由，不尊重他人意見的地方，就不可能實現和平。」

在這時期，教宗邀請眾人「不忘援助緬甸百姓」。他們「早已經受多年武裝衝突的折磨，現在秉持勇氣和耐心應對毀滅性地震的後果」。「讓我們為罹難者和他們的摯愛祈禱，由衷感謝所有慷慨投入救援工作的志願者。該國多方宣布停火的消息，為全緬甸來說是個希望的記號。」

「我呼籲世界上所有負有政治責任的人，不可屈服於那令人封閉的恐懼邏輯，卻要運用手邊的資源來幫助有需要的人，根除飢餓，推廣那些促進發展的活動。這些是和平的利器，建設未來，而不撒播死亡的種子！」

教宗最後期許道：「在這禧年，願復活節也是個釋放戰俘和政治犯的大好時機！」「祝大家復活節快樂！」

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