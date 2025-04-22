教宗方濟各的精神遺囑

教宗方濟各的遺囑於他去世當天晚上公布。

（梵蒂岡新聞網）豪爾赫‧馬里奧‧貝爾格里奧（Jorge Mario Bergoglio）教宗2022年6月29日寫於聖瑪爾大之家的遺囑公諸於世。他表示：“我要求在聖母大殿的保祿小堂，即羅馬人民救援之母小堂（Cappella della Salus Populi Romani）與斯福爾扎（ Cappella Sforza）小堂之間的側廊壁龕，為我準備墳墓。墳墓必須在地下；簡單，不作特別的裝飾，碑文上只寫：方濟各（Franciscus）。”以下是這篇遺囑的全文：

因仁愛而被揀選

因至聖聖三之名。阿們。

我感到我塵世的生命已接近黃昏，懷著對進入永生的熱切希望，願意僅對我的埋葬地點表達我的遺願。

我的一生、司鐸及主教牧職，我一直託付給吾主的母親，至聖瑪利亞。因此，我請求我的遺體在宗座聖母大殿安息，等待復活的日子。

我希望我塵世的最後旅程能在這個古老的聖母朝聖堂結束，在每次使徒之旅的前後我都來到這裡祈禱，將我的意願託付給無玷聖母，感謝她溫柔及母性的照顧。

我要求在以上所述的宗座大殿的保祿小堂，即羅馬人民救援之母小堂（Cappella della Salus Populi Romani）與斯福爾扎（ Cappella Sforza）小堂之間的側廊壁龕，如所附附件所示，為我準備墳墓。

墳墓必須在地下；簡單，不作特別的裝飾，碑文上只寫：方濟各（Franciscus）。

籌備我的葬禮的費用將由我手上的恩人的奉獻款項支付，該款項需轉給宗座聖母大殿，我已就此向該大殿參議會的特別專員馬克里卡斯（ Rolandas Makrickas）總主教作了適當的說明。

願上主賜予那些愛我並將繼續為我祈禱的人應得的賞報。我將我生命最後這段時期的痛苦獻給上主，為世界的和平及各國人民之間的手足情誼。

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