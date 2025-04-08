教宗致函慈幼會士：毫無保留地為他人服務

教宗方濟各致函慈幼會第29屆全會代表大會與會者，祝賀新任總會長歐達德神父工作順利，感謝范達民樞機這些年來的服務。教宗鼓勵眾位會士在不同於以往的挑戰中充滿熱情。

（梵蒂岡新聞網）「雖然距離遙遠，我仍渴望鼓勵你們懷著信任和熱忱善度這段聆聽聖神並且同道偕行作分辨的時光。」教宗方濟各以這句話展開一封寫給慈幼會的信函。該修會於2月16日至4月12日召開第29屆全會代表大會，同時也慶祝會祖鮑思高神父派遣首批傳教士前往阿根廷的150週年。

向新任總會長致以祝賀

正在聖瑪爾大之家養病的教宗方濟各表示，他很遺憾不能親自接見大會與會者。他在信函中向今年3月25日當選總會長的歐達德（Fabio Attard）神父致以問候，祝賀他工作順利。在此機會上，教宗也向擔任慈幼會長10年之久的范達民（Fernández Artime）樞機表示感謝，謝謝「他這些年來對該修會的服務，以及他現在對普世教會的服務」。

熱情與委身

慈幼會本屆大會的主題是「對耶穌基督充滿熱情，委身服務青年」。教宗對此表示，熱情與委身意味著「全然融入上主的愛並服務他人，不留任何一點給自己」，正如慈幼會會祖鮑思高神父當初所做的那樣。

相較於過去，今天「要面對的挑戰已經有所改變」，但是「信德和熱忱依舊，並因著新的恩典，如跨文化的恩典而更加豐富多元」。

在世界上行善

在信函的結尾，教宗為慈幼會士在全世界行的善向他們表達感激之情，鼓勵他們「堅忍不拔地再接再厲」。教宗懇請他們為自己祈禱，並將所有慈幼會士託付於進教之佑聖母瑪利亞，求她始終陪伴他們。

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