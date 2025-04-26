教宗方濟各葬禮，25萬人到場參禮

教宗方濟各的殯葬彌撒於26日週六上午在聖伯多祿大殿前石階舉行，由樞機團團長雷樞機主持。祭台前放著已故教宗所熱愛的《羅馬人民救援之母像》。葬禮結束後，教宗方濟各的靈柩送往聖母大殿安葬。

（梵蒂岡新聞網）4月26日上午10點08分，教宗抬棺人扛著貝爾格里奧教宗的靈柩，緩步走出聖伯多祿大殿，現場隨即響起掌聲，打破原本哀戚的靜默。這是教宗方濟各的殯葬彌撒，由樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機主持。在石階上共祭的樞機、主教和司鐸約有980人，另外還有2百人負責送聖體，以及超過4千名司鐸在廣場上的前排區域共祭。祭台前放著貝爾格里奧教宗格外敬愛的《羅馬人民救援之母像》。

這台彌撒以六種語言宣讀信友禱詞，分別是法語、阿拉伯語、葡萄牙語、波蘭語、德語和中文。信眾領聖體後，主祭再次將已故教宗的靈魂託付於天主，求主接納教宗方濟各進入諸位聖人光榮的共融中。

在最後告別禮中，教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）樞機誦唸了羅馬教會的禱詞。接著，安提約基雅天主教希臘－梅爾基塔禮宗主教阿布斯（Youssef Absi）帶領東方禮的神長們詠禱。

葬禮結束之際，主禮雷樞機向教宗的靈柩灑聖水並奉香。然後，抬棺人將教宗靈柩抬起，擺出在頭高腳低的傾斜角度，彷彿教宗起身一樣，現場旋即響起如雷的掌聲。教宗靈柩途經之處，人人鼓掌致敬。

靈柩進入聖伯多祿大殿後，在華蓋祭台前稍作停留，大殿的喪鐘隨之響起。鐘聲伴隨著送葬的隊伍，教宗靈柩經由祈禱門出大殿，他的白色敞篷座車已經在那裡恭候。這一次，掛著梵蒂岡城國1號車牌（SCV1）的敞篷車，成了教宗的靈車。

教宗靈車從梵蒂岡城國的佩魯吉諾門出發，經過羅馬市中心前往聖母大殿。警車不只在前方開道，也在前後左右護駕。沿途民眾熱烈鼓掌，高呼他的名號「方濟各」或「教宗萬歲」。沿路的聖堂響起鐘聲，送教宗最後一程。教宗靈車緩慢前行，如同他平時在廣場和大道上繞行一般。

當天預計有25萬人來到聖伯多祿廣場及其周圍地區，現場參加了教宗方濟各的殯葬彌撒。但還有更多人守在教宗靈車的必經之路，在路旁、在窗口、在陽台，等著教宗經過。

教宗靈車抵達聖母大殿時，這座聖殿的禮儀服務人員早已在就位等待了。靈柩下車後，抬棺人再次將靈柩擺出頭高腳低的角度，接受民眾致敬的掌聲。

在祈禱的歌詠聲中，教宗靈柩進入聖母大殿。他先停在保祿小堂外，由四名孩童手捧白色玫瑰進入，將鮮花獻給教宗敬愛的羅馬人民救援之母。向聖母問安後，教宗靈柩才前往他要長眠的墓穴，入土為安。

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