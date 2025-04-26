教宗方濟各葬禮彌撒：樞機團團長雷樞機講道全文

在教宗方濟各的殯葬彌撒上，樞機團團長雷樞機回顧了教宗方濟各的宗座牧職，他對貧困弱小者和邊緣群體的關切。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於4月21日安息主懷後，殯葬彌撒於26日週六在聖伯多祿廣場舉行，由樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機主禮。雷樞機在講道中向參禮者表示感謝，帶領眾人重溫了教宗方濟各的牧職及訓導，邀請大家為教宗祈求永遠的福樂，並呼求貝爾格里奧教宗從天上為眾人轉求，降福在塵世旅途中的子民。

以下是雷樞機在教宗方濟各葬禮上的講道全文：

在這雄偉壯觀的聖伯多祿廣場上，教宗方濟各曾多次在此舉行感恩聖事，並在這12年間主持了許多重大的會晤。我們懷著悲痛的心情，聚集在他的遺體旁祈禱，但信德的理念支持著我們，向我們保證，人的存在不會在墳墓內結束，而是在天父的家中過一種沒有日落的幸福生活。

我以樞機團的名義問候、感謝在場的所有人。我以深厚的情感，向眾多國家元首、政府首腦和來自眾多國家的官方代表團致以崇高的敬意和衷心的感謝，感謝他們對離開我們的教宗所表達的愛戴、景仰和敬意。

在教宗方濟各從塵世過渡到永生後，我們眾人都看到了萬眾一心表達的愛戴與參與，這讓我們知道他日理萬機的教宗牧職是多麼觸動人的心智。

在我們眼目和心中留下教宗方濟各最後的圖像，正是上個主日，主復活的隆重慶典，他儘管健康極度不佳，仍願意從聖伯多祿大殿的陽台上降福我們，然後願意來到這個廣場上，乘坐敞篷座車問候所有聚集在這裡參加復活節彌撒的大量人群。

現在我們藉著祈禱，將敬愛的教宗的靈魂託付於天主，願祂賜予他永遠的幸福，進入祂無限慈愛的光明與光榮中。

《福音》的章節光照並引領我們，基督詢問宗徒之長伯多祿的話語再次迴盪：“伯多祿，你比他們更愛我嗎？”伯多祿即刻且真誠地回答：“主，祢知道一切；祢知道我愛祢！”耶穌就將重大的使命交給他：“你牧放我的羊群。”這將是伯多祿及他的繼承人持續不變的使命，一項愛的服務，跟隨老師及吾主基督。

儘管教宗方濟各極為脆弱和受苦，但他選擇了走這條奉獻的道路，直到他塵世生命的最後一天。他跟隨他的上主、善牧的足跡，善牧愛祂的羊群，直到為他們捨棄自己的性命。教宗也以強有力且祥和的態度，親近他的羊群，天主的教會。

當貝爾格里奧樞機於2013年3月13日在選舉教宗會議上當選，繼承教宗本篤十六世的牧職時，他已在耶穌會有多年的修會生活，尤其有布宜諾斯艾利斯總主教區21年牧職的豐富經驗，先是輔理主教，然後是助理主教，隨後擔任總主教。

取名方濟各的決定立即顯示出，他願意将之作為一項綱領的選擇和用以履行他教宗牧職的風格，努力遵行亞西西的聖方濟各精神。

教宗方濟各一直保留了他的性格和牧靈指導的形式，並立即在教會的治理上留下了他強烈個性的印記，與個人和人群建立直接的接觸，渴望接近眾人，尤其關注處於困境的人，尤其為世界上的卑微者、被邊緣化的人不惜花費自己的時間。他是一位深入人群的教宗，向所有人敞開心扉。他也關心社會新事物，以及聖神在教會內激發的一切。

他以其獨特的詞彙和富於圖像和隱喻的言語，總是設法以福音的智慧啟發當代的問題，在信仰的光照下提供答案，並鼓勵人們以基督徒的身份來面對這些年的變化帶來的挑戰與矛盾，他喜歡稱這些變化為 “時代的改變”。

他很直白，並且以一種非正式的方式對每個人說話，甚至是遠離教會的人。

教宗方濟各充滿人性溫暖，對當今的悲劇極有敏覺，實際分享了當今時代的焦慮、痛苦和希望，並能以安慰和鼓勵的訊息，直接且即時地抵達人心。

他接納和聆聽的特恩，加上現今具有敏覺的行為方式，觸動人心，努力喚醒道德與靈性的能量。

福傳的首要性一直是他教宗牧職的指導方針，以明確的傳教印記，傳播福音的喜樂，這也是他第一道宗座勸諭《福音的喜樂》的標題。這喜樂在所有依靠天主的人的心中充滿信賴和希望。

他使命的導線也是深信教會是所有人的家；是一個大門永遠敞開的家。他曾多次把教會的形象比作“戰地醫院”，在一場戰爭後，那裡有許多傷員；這個教會感到需要果斷地關心世人的問題，以及使當代世界受蹂躪的巨大痛苦；這個教會能夠超越任何信仰或處境，向每個人彎下腰，醫治他的創傷。

他為幫助難民和流離失所者作出的舉動和勸言不勝枚舉。他在幫助窮人的行動中也堅持不懈。

極具意義的是，教宗方濟各的首次出訪，前往蘭佩杜薩島（Lampedusa）意義深遠，這個島嶼是移民悲劇（緊急情況）的象徵，數以千計的人淹死在海中。本著同樣的思想，他與大公宗主教和雅典總主教一同前往萊斯沃斯島（Lesbos）；他在墨西哥訪問時，在墨西哥與美國邊界舉行彌撒聖祭，也是如此。

在他47次艱辛的使徒之旅中，2021年不顧當時的一切危險前往伊拉克的那一次，將以特殊的方式留名青史。那次艱辛的使徒訪問是在伊拉克人民裂開的傷口上塗上香膏，他們因伊斯蘭國（ISIS）的非人道行為而深受痛苦。這也是促進跨宗教對話的重要旅程，另一個重要維度，就是他的牧靈工作。 教宗在2024年對亞洲和大洋洲四國進行了使徒訪問，到達“世界最邊緣的邊緣地區”。

教宗方濟各總是將慈悲的福音置於中心位置，一再強調天主不厭其煩地寬恕：無論祈求寬恕者處於何種境況，祂總是寬恕，使他重歸正道。

因此，他願意開啟慈悲特殊禧年，指出慈悲是“福音的核心”。

慈悲與福音的喜樂是教宗方濟各的兩個關鍵詞。

與他所稱的“丟棄文化”相反，他論述了相遇文化、團結互助的文化。兄弟情誼的主題以振奮人心的語調貫穿了他整個的教宗任期。他在《眾位弟兄》通諭中，希望恢復世界上對手足之情的渴望，因為眾人都是同一位天父的子女。他時常極力提醒，我們大家都屬於同一個人類大家庭，沒有人能獨自獲救。

2019年，在出訪阿拉伯聯合酋長國期間，教宗方濟各簽署了一份關於兄弟情誼的文件，《促進世界和平與共處》，重申共有的天主慈父。

他以《願祢受讚頌》通諭向世界的男人和女人說話，喚起人們關注窮人，對共同家園具有的責任。

面對這些年來許多戰爭的猖獗、非人性的恐怖和無數的死亡及摧毀，教宗方濟各不斷高聲呼求和平，籲請明知、誠實的談判，以尋求可行的解決之道。他說，因為戰爭只導致人命死亡，摧毀房屋，摧毀醫院和學校。他的一種說法是，戰爭總是讓世界比以前更糟糕：對每個人而言，戰爭總是痛苦和慘敗。

“建造橋樑而非高牆”是他多次重複的勸勉，作為伯多祿宗徒的繼承人，為信仰服務總是與服事人的各層面相結合。

在精神上與全體基督信徒的相聯中，我們眾多人在此為教宗方濟各祈禱，求天主將他接入祂無限的愛內。

教宗方濟各常在演講和私人會晤結束時說：“請不要忘記為我祈禱。”

現在，親愛的教宗方濟各，我們懇求你為我們祈禱，我們懇求你在天上降福教會、降福羅馬、降福全世界，正如你上個主日在這座大殿的陽台上所行的那樣，最後一次擁抱全體天主子民，也在精神上擁抱全人類，擁抱真心尋求真理、高舉希望火炬的人類。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html