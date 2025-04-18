教宗方濟各聖週四探訪獄中服刑人

教宗方濟各於聖週四下午探訪羅馬天皇后監獄（Regina Coeli），這標誌著他再次回到這座具有歷史意義的監獄。早在2018年，教宗就在此主持了聖週四的彌撒。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各以行動度過了聖週四，再次延續他擔任牧職以來始終堅持的傳統：走近那些身陷囹圄的人。儘管今年因健康原因未能親自主持“主的晚餐”彌撒及濯足禮，教宗仍親自問候服刑人，向他們表達慰藉與鼓勵，並贈送每人一串玫瑰念珠和一本袖珍版福音書。

“我一直很喜歡在聖週四前來監獄，像耶穌那樣為你們洗腳。”教宗對在場者說道，“今年我無法這麼做，但我仍希望與你們同在。我為你們及你們的家人祈禱。”

約有70名來自不同年齡與國籍的服刑人在天皇后監獄的中央圓形大廳迎接教宗。這座監獄位於羅馬特拉斯提弗列區（越台伯河區），是一處極具歷史意義的建築。教宗抵達時，現場爆發熱烈掌聲，獄中高層窗口的服刑人也高聲呼喊：“自由！”、“為我們祈禱！”、“為巴勒斯坦祈禱！”、“我們與你同在！”——這些呼聲在中庭回蕩不絕。教宗以簡樸姿態回應人群：舉手致意、竪起大拇指，並從車上向他們說道：“請為我祈禱。”

關懷的言語與親近的舉動

教宗在監獄內停留了約三十分鐘，親切問候服刑人及獄方工作人員。許多服刑人頸上佩戴著木制念珠，有些人手中拿著祈禱手冊或福音書。一位年輕人請求多拿一本福音書，好在出獄後送給妹妹。還有一些人跪下親吻教宗的手，或俯身靠近，只為與教宗短暫接觸。

其中一位名叫費爾迪南多（Ferdinando）的服刑人親手交給教宗一張手寫的紙條：“願上主的光照耀我和我的家人。感謝教宗您的來臨。”教宗駐足聆聽，向他詢問家人的近況，並向他保證為他們祈禱。

另一位名叫瑪竇（Matteo）的年輕人，現年26歲，請求教宗在他的福音書上簽名。他簡短地向教宗分享了自己的經歷，說自己是因在保護伴侶免受攻擊時被捕入獄的。他聲稱當時的情況被誤解了，導致了假證。

牧靈傳統

教宗方濟各將探訪監獄作為聖週四牧靈活動的重要標誌之一。這項傳統始於他在布宜諾斯艾利斯擔任總主教時，至今在羅馬繼續延續。今年，即便教宗身體健康狀況不穩，前不久曾住院治療，但他仍堅持前往天皇后監獄探訪。

在監獄外接受記者簡短採訪時，教宗深情反思：“每次我走進這樣的地方，我都會問自己：為什麼是他們，而不是我？”當被問及他將如何度過復活節時，他平靜地回答：“盡我所能。”

監獄司鐸的省思

天皇后監獄的專職司鐸維托里奧·特拉尼（Vittorio Trani）神父向梵蒂岡媒體表示，教宗的來訪具有強烈的象徵意義。他說：“這一舉動傳達出對一個充滿困境的人群的關懷。監獄不僅影響著服刑人，也影響著在這裡工作的人和承擔管理責任的人。”他補充道，“教宗不願讓復活節在沒有具體關懷行動的情況下匆匆而過。”

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