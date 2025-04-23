教宗方濟各：死亡不是一切的結局，而是新開始

教宗方濟各為米蘭榮休總主教斯科拉樞機的新書作序，書名是《等待新開始，有關老年的省思》。本書將於24日週四在書店上架，本新聞網提前介紹教宗序言的摘要。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各今年2月7日為米蘭榮休總主教斯科拉（Angelo Scola）樞機的新書撰寫序言，書名是《等待新開始，有關老年的省思》。教宗在書序中談論了老年的價值、面對老化的態度，以及死亡的意義。

教宗首先表示，斯科拉樞機自稱「年邁」，對此他「有同感」。教宗寫道：「我們不必害怕老年，不必害怕擁抱老化，因為生命就是生命，粉飾太平意味著背離事物的真理。」「年老」一詞太常遭到負面解讀，斯科拉樞機將尊嚴還給它，我們應當為此向他表示感謝。「這是因為談論『年老』並不是說『要遺棄』，後者是淪喪的丟棄文化激發的念頭。反之，談年老的意思是說經驗、睿智、智慧、分辨、深思熟慮、聆聽、緩於判斷。這些都是我們非常需要的價值！」

教宗表示：「的確，人都會變老，但這不是個問題：問題在於如何變老。如果善度這段時期，視之為恩寵，而非怨恨在心；在這段時期，我們的力氣衰弱、疲倦日增、容貌不再青春，即使這樣的時期會很漫長，但只要我們懷著感恩、感激之情予以接納，那麼老年也會成為生命真正結出碩果的年歲，如同羅馬諾·瓜爾迪尼（Romano Guardini）教導我們的，而且老年會綻放出美善的光芒。」

此外，教宗也以作者斯科拉樞機的思路，談論了痛苦的主題。教宗指出，「在老化、繼而辭世的過程中，往往會出現痛苦，它們是信德與望德的珍貴寶石」。

論及書中有關痛苦的篇章，教宗表示，這些「不只是出於思考，更出自情感幅度，即基督徒的信仰情愫。這是因為基督信仰不單單是理解領會或道德抉擇，更重要的是對基督懷抱情感、那位前來與我們相遇並決定稱我們為朋友的基督」。

談到與耶穌的最後相遇，教宗強調，「死亡不是一切的結局，卻是某件事物的開端。它是新的開始，如同書名睿智點出的那樣，因為一個付出愛的人早已在塵世的日常瑣事裡預嚐到永生的滋味，永生的意義是展開某件永不止息的事。正是為了這個『新』的開始，我們要活出某個我們從未圓滿活出的幅度，即：永恆」。

教宗最後對慈愛的天主表示感激，因為「祂在我們的每個年齡段都賜給我們生命和希望」。

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