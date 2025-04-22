教宗方濟各的最後時刻寧靜安詳，為重返廣場心存感激
（梵蒂岡新聞網）「謝謝你讓我重返廣場。」這是教宗方濟各臨終前向他的私人醫療助理斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti）說的一句話。斯特拉佩蒂長年來始終守護著教宗，之前正是他建議教宗進行腸道手術，後來教宗於2022年任命他為私人醫療助理。教宗這次在羅馬傑梅利綜合醫院住院38天，斯特拉佩蒂全程隨侍在側；他出院後回家療養，這位醫療助理仍是24小時全天候守在教宗身旁。復活主日，教宗降福羅馬城和全世界時，斯特拉佩蒂就在他身後。而且他前一天親自到聖伯多祿大殿勘查路線，以便於教宗順利前往大殿中央陽台。
近距離問候群眾
復活主日當天，前來聖伯多祿廣場參加大禮彌撒的信眾從3.5萬人增加為5萬人。教宗在大殿中央陽台露面後，渴望最後一次乘坐敞篷座車在廣場上繞行，給眾人一個驚喜。這舉動意義深遠，但教宗起初有些膽怯，他問斯特拉佩蒂說：「你相信我做得到嗎？」斯特拉佩蒂安撫了教宗。緊接著，教宗近距離問候群眾，尤其是孩童：這是他從傑梅利醫院出院後的第一次、也是他人生的最後一次繞場問候。
他身體疲倦卻心滿意足。教宗向他的私人助理表示感謝，說：「謝謝你讓我重返廣場。」這句話展現出教宗方濟各多麽需要回到人們中間。
最後時刻
隨後，教宗當天下午休息，平靜地用了晚餐。隔天大約凌晨5點半，教宗開始出現身體不適的警訊，守護他的人採取了緊急措施。一個多小時後，教宗伸手向斯特拉佩蒂道別，他躺在聖瑪爾大之家臥房的床上，陷入昏迷狀態。最後時刻守在他身旁的人講述說，他沒有受苦，一切發生得很快。
他安詳地離去，幾乎是突然發生的。他在復活節隔天、在降福了羅馬城和全世界的第二天、在期盼已久終於再次擁抱子民之後，回到了天父那裡。
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