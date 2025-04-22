教宗方濟各的最後時刻寧靜安詳，為重返廣場心存感激

教宗方濟各的私人醫療助理斯特拉佩蒂鼓勵他在復活主日最後一次乘坐敞篷座車繞場問候信眾，為此教宗臨終前向他表示感謝：「謝謝你讓我重返廣場。」教宗當天下午休息，平靜地用晚餐，隔天凌晨身體不適、昏迷、辭世。

（梵蒂岡新聞網）「謝謝你讓我重返廣場。」這是教宗方濟各臨終前向他的私人醫療助理斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti）說的一句話。斯特拉佩蒂長年來始終守護著教宗，之前正是他建議教宗進行腸道手術，後來教宗於2022年任命他為私人醫療助理。教宗這次在羅馬傑梅利綜合醫院住院38天，斯特拉佩蒂全程隨侍在側；他出院後回家療養，這位醫療助理仍是24小時全天候守在教宗身旁。復活主日，教宗降福羅馬城和全世界時，斯特拉佩蒂就在他身後。而且他前一天親自到聖伯多祿大殿勘查路線，以便於教宗順利前往大殿中央陽台。

近距離問候群眾

復活主日當天，前來聖伯多祿廣場參加大禮彌撒的信眾從3.5萬人增加為5萬人。教宗在大殿中央陽台露面後，渴望最後一次乘坐敞篷座車在廣場上繞行，給眾人一個驚喜。這舉動意義深遠，但教宗起初有些膽怯，他問斯特拉佩蒂說：「你相信我做得到嗎？」斯特拉佩蒂安撫了教宗。緊接著，教宗近距離問候群眾，尤其是孩童：這是他從傑梅利醫院出院後的第一次、也是他人生的最後一次繞場問候。

他身體疲倦卻心滿意足。教宗向他的私人助理表示感謝，說：「謝謝你讓我重返廣場。」這句話展現出教宗方濟各多麽需要回到人們中間。

最後時刻

隨後，教宗當天下午休息，平靜地用了晚餐。隔天大約凌晨5點半，教宗開始出現身體不適的警訊，守護他的人採取了緊急措施。一個多小時後，教宗伸手向斯特拉佩蒂道別，他躺在聖瑪爾大之家臥房的床上，陷入昏迷狀態。最後時刻守在他身旁的人講述說，他沒有受苦，一切發生得很快。

他安詳地離去，幾乎是突然發生的。他在復活節隔天、在降福了羅馬城和全世界的第二天、在期盼已久終於再次擁抱子民之後，回到了天父那裡。

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