教宗祝聖聖油彌撒講道：請為司鐸的喜樂祈禱

教宗在聖週四祝聖聖油彌撒的講道中敦促眾人為司鐸的喜樂祈禱。聖座財產管理局榮休主席卡爾卡尼奧代表教宗主持這台彌撒，宣讀教宗的這篇講道稿。

（梵蒂岡新聞網）「對於我們司鐸來說，禧年是一個特別召叫，敦促我們在皈依的旅途上有新的開始」。教宗方濟各在聖週四祝聖聖油彌撒的講道稿中如此表示。4月17日上午9點半，聖座財產管理局榮休主席卡爾卡尼奧（Domenico Calcagno）樞機受教宗的委託，在聖伯多祿大殿主持這台感恩祭，宣讀聖父教宗為此準備的講道稿。當天上午約有4300人參禮，其中司鐸共有1800位。

司鐸重發誓願

教宗在講道中表示，「我們司鐸有自己的歷史」，在聖週四重發司鐸聖願。唯有接受主耶穌的教導，「我們司鐸的職務才會成為希望的職務，因為天主在我們每個人的經歷中開啟禧年：恩寵的時機與綠洲」。

教宗表示，對司鐸來說，禧年是重新開始的重要時刻。作為希望的朝聖者，我們蒙召「摒棄聖職人員至上的心態，成為希望的宣講者」。

熱愛子民的牧人「不會不惜一切代價地尋求認同和贊同」。「愛的忠誠改變人心」。我們即將重溫耶穌的受難、聖死與復活，這些是不斷維繫教會生命力的沃土，也支持教會內的司鐸職務。

首先以天主聖言為家

教宗指出，每一位司鐸都與天主聖言維持長久的關係。「唯有首先以天主聖言為家，我們才能以之為他人服務」。

在天主聖言當中，我們每個人都有格外喜愛的篇章，「這是美好且重要的事！我們也要幫助他人找到感動他們生命的那篇章。比方說：要結婚的新人為自己婚禮選擇讀經；或者亡者家屬要將已亡的摯愛託付於天主慈悲，為此尋找幾段經文」。

更美妙的是，通常每位司鐸在其旅程之初，都有關於聖召的一頁。「只要我們珍惜它，不讓我們的愛冷卻掉，那麼每當我們讀這一頁時，天主依然在召叫我們。」

天主的工程

教宗提醒眾位司鐸，在司鐸的服務中，天主聖神始終是悄不作聲的主角。「當我們說的話在生活中落到實處時」，子民就會感受到祂的「氣息」。

教宗敦促司鐸們「永遠不要灰心喪志，因為一切都是天主的化工」。懷著這份信念，教宗鼓勵司鐸們「相信天主不會藉著我犯下錯誤！天主絕不犯錯」。

「我們千萬不要忘記自己晉鐸時的那句話：『願天主在你身上，完成祂已展開的化工。』」因此，聖父教宗強調，這是「天主的工程，不是我們的」。天主使我們睜開眼睛，放下肩頭的重擔。

教宗最後邀請全體信眾以希望的子民的身份，今天為司鐸的喜樂祈禱。

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