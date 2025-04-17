教宗要理講授：我們是否偏離正路？慈愛的天父在等我們

教宗方濟各為週三公開接見活動發表要理講授的稿件，談論蕩子回頭的比喻。他向信眾保證，無論我們偏離正路有多遠，慈愛的天父都會張開雙臂等待我們回家。

（梵蒂岡新聞網）「我們可以懷抱希望，因為我們知道天父在等待我們。」教宗方濟各為原訂於4月16日舉行的週三公開接見活動發表要理講授稿件，強調了這一重點。由於教宗正在養病的緣故，例行的週三公開接見活動暫時取消，要理講授的稿件交由聖座新聞室公布。

蕩子回頭的比喻

教宗繼續以耶穌基督我們的希望為主題的系列要理講授，4月16日開始探討耶穌講的比喻，首先論及大家耳熟能詳的蕩子回頭的比喻（參閱：路十五31-32）。教宗強調，福音提供了希望的訊息，「因為它告訴我們，無論我們是如何迷失方向，或是在哪裡迷了路，天主都永遠會來尋找我們」。

「也許我們像一頭閒晃吃草的羊那樣走偏了路，或者因為疲倦而掉隊」，但無論如何，上主都會來尋找我們（參閱：路十五4-7）。

教宗指出，當我們犯錯時，這經驗常會「讓我們心中浮現一種扭曲的信念，也就是我們在一段關係中只能為奴為僕，彷彿我們必須贖罪，或者真愛並不存在」。

真愛是什麼

教宗表示，「唯有那真正愛我們的，才能使我們擺脫這錯誤的愛的觀念。我們在與天主的關係中，恰好體驗到這點」。

此外，教宗也指出，我們從這個比喻中的長子身上看到，即使他始終留在家裡、待在父親身邊，但他心裡卻與父親保持距離。

為我們留門

教宗解釋道，這個長子「或許也想要離開，但由於膽怯或者不得不，而留了下來，留在那關係裡。然而，當你心有不甘時，就會心生憤怒，而這憤怒早晚會爆發出來。矛盾的是，恰恰是這個長子最後可能會進不了家門，因為他沒辦法與父親同樂」。

儘管如此，聖父教宗提醒道，他的父親還是出來見他，既不責備也不教訓。父親「只是想讓他感受到被愛」，所以「邀請他進來並給他留了門」。

「那扇門也始終為我們敞開」。教宗向我們如此保證，並且說：「這正是我們希望的緣由：我們可以懷抱希望，因為我們知道天父在等待我們，祂從遠方注視著我們，始終為我們留一扇敞開的門。」

教宗最後鼓勵所有信徒反省：「在這美好的故事中，我們處於什麼位置？讓我們祈求天父賜予恩寵，好能也找到回家的路。」

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