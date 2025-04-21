（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於4月21日早晨突然離世。聖座傳播部編輯主任托爾涅利（Andrea Tornielli）撰文，特別提到教宗方濟各給我們留下的一項寶貴遺產，即宣揚天主的慈悲。他首先引用教宗關於慈悲的一段教導，“天主的慈悲使我們獲釋放，度幸福生活。我們蒙慈悲，而不可沒有慈悲：慈悲是呼吸的空氣。我們需要寬恕，因為我們需要被寬恕”。

托爾涅利寫道，教宗方濟各最後一次於復活節當天在聖伯多祿大殿的中央陽台上降福了羅馬城和全世界、最後一次在人群中出現，降福和問候他們。之後，教宗於隔天21日早晨突然地離開了我們。

教會歷史上的首位阿根廷籍教宗談論過許多主題，尤其是關注窮人、兄弟情誼、照料共同家園、果斷和無條件地反對戰爭。然而，他的訊息的核心，也是最突出的，自然是號召我們回應福音所倡導的慈悲。教宗不斷提醒我們天主對需要幫助的人的親近和溫柔。他說，慈悲有如“呼吸的空氣”，是我們最需要的，沒有慈悲我們就無法生活。

貝爾格里奧教宗的整個牧職都體現了慈悲的訊息，而這訊息正是基督信仰的核心。2013年3月17日，教宗方濟各在第一次誦念三鐘經活動的講話中，就談到慈悲的中心地位，並回憶了他擔任布宜諾斯艾利斯的輔理主教時的一個插曲，一位來辦告解的年長婦人對他說：“上主寬恕一切......如果上主不寬恕一切，世界就不會存在。”

這位“從世界盡頭”到來的教宗並沒有改變兩千年來的基督信仰傳統的教導，但他以嶄新的方式將慈悲重新放在他訓導的中心，改變了許多人對教會的看法。他見證了一個教會的慈母面容，這個教會向受傷害的人，尤其是因罪而受傷的人鞠躬。教會向罪人邁出第一步，就如耶穌在耶利哥的所行，來到被人憎恨的匝凱家中作客，沒有向他提任何要求，也沒有先決條件。

兩千年前，當許多人看見耶穌進入這個耶利哥的税吏的家，都感到反感。這些年來，這位阿根廷籍教宗對各類人，尤其是“不像樣”的人和罪人表達接納和關懷的舉動，也引來許多人的反感。教宗方濟各在梵蒂岡聖亞納堂舉行的第一次公開彌撒的講道中說，“我們當中有多少人或許應受審判！這當是公正的。但是天主寬恕了我們！如何寬恕？藉著並不消除罪的慈悲，只有天主的寬恕才能消除罪，而慈悲則更進了一步”。

這位伯多祿的第266任繼承人在他的教宗牧職中，展現了一個親民教會的面容，能夠見證溫柔與憐憫，接納和擁抱所有的人，甚至不惜冒險，也不擔心“正統觀念”人的反應。這個教會不依賴人的能力，不依賴有影響力的人的地位，也不推行宗教行銷的策略，而是實施透明化，讓人認出創立教會的那一位的慈悲面容。

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