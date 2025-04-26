教宗方濟各隨葬文件：希望的朝聖者，旅途的嚮導與友伴

在教宗方濟各靈柩的封棺儀式中，存放了一份概述他宗座牧職的公證書。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各靈柩的封棺儀式於殯葬彌撒前夕、4月25日晚間舉行。封棺時，一份概述他宗座牧職的文件放入了他的棺木裡。

這份文件開門見山強調，貝爾格里奧教宗是「與我們同在的希望的朝聖者」。在我們蒙召前往天鄉的旅途中，他是「嚮導和友伴」。2025聖年4月21日清晨7點35分，當逾越奧跡之光照亮復活節八日慶期第二天時，敬愛的教會牧者方濟各結束塵世之旅，回歸天父家。整個基督徒團體，尤其是窮人，都緬懷「他勇敢做出的服務，以及他對福音及教會新娘的忠信」，並「為這份恩典而讚美天主」。

「教宗方濟各是第266任教宗」，2013年3月13日當選為伯多祿繼承人。貝爾格里奧教宗於1936年12月17日出生在布宜諾斯艾利斯的一個意大利皮埃蒙特移民家庭，父親是鐵路局會計，母親是家庭婦女，養育五名子女。

貝爾格里奧取得化學技術領域的畢業證明後，選擇了司鐸之路，最初加入教區修院，後來從1958年3月11日起在耶穌會做初學。他在智利研習人文學科，1963年回到阿根廷，獲得哲學學位。他曾在學校教授文學和心理學，1969年12月13日晉鐸，1973年4月22日在耶穌會發永願。他擔任過初學導師、神學院教授和耶穌會省會長等職務。

1986年起，貝爾格里奧在德國度過幾年時光，以完成博士論文。他再次回到阿根廷時，成為夸拉奇諾（Antonio Quarracino）樞機的左膀右臂。1992年5月20日，若望保祿二世教宗任命他為布宜諾斯艾利斯輔理主教。貝爾格里奧選擇的主教格言是「因仁愛而被揀選」，並在他的牧徽放上耶穌會的符號（IHS）。1997年6月3日，他被提升為布宜諾斯艾利斯的助理總主教，並在夸拉奇諾樞機蒙主恩召後繼承他的職務，1998年2月28日成為布宜諾斯艾利斯總主教、阿根廷首席主教、定居於該國的東方禮信徒的教長，以及當地天主教大學的校監。2001年2月21日，若望保祿二世教宗在樞密會議中擢升他為樞機。

公證書指出，貝爾格里奧是個「簡樸的牧者」，在布宜諾斯艾利斯總教區「廣受愛戴」。他搭乘地鐵和公車走訪布宜諾斯艾利斯的大街小巷，住在公寓裡，自己做晚飯，因為他覺得自己是「平民百姓的一員」。

本篤十六世引退後，貝爾格里奧於2013年3月13日當選教宗，以方濟各為名號，因為他要效法亞西西聖方濟各的芳表，願意尤其心懷世界上的窮人。他首次在聖伯多祿大殿中央陽台露面時，表示「現在我們主教和子民一起展開這段旅程」。這是「羅馬教會的旅程，我們彼此友愛、相親相愛、互相信任的旅程」。隨後，他低頭說：「我請你們祈求上主，求祂降福我：子民為其主教懇求祝福的祈禱。」3月19日，大聖若瑟瞻禮，他的伯多祿牧職正式展開。

教宗方濟各始終關心弱小者和被社會遺棄的人。他一當選就選擇以聖瑪爾大之家為寓所，「因為他無法不跟人接觸」。從他的宗座牧職之初，他每年聖週四都會在梵蒂岡外主持主的晚餐彌撒，前往監獄、殘疾人收容中心或戒毒中心。「他叮囑司鐸要隨時準備好施行慈悲聖事，要有勇氣走出聖堂的祭衣室去尋找迷失的羊群，打開聖堂的門來接納那些渴望遇見天父面容的人」。

公證書提到，教宗方濟各「不知疲倦地促進與穆斯林和其他宗教代表的對話」，時常邀請他們參加祈禱會，簽署多份聯合宣言來增進不同信仰之間的和諧。例如：2019年2月4日在阿布扎比與遜尼派領袖塔伊布（al-Tayyeb）簽署的有關人類手足情誼的文件。「他對弱小、老人和小孩的愛，催促他建立世界窮人日、世界祖父母日和世界兒童節。他也欽定了天主聖言主日」。

此外，相較於他的幾位前任，教宗方濟各進一步擴大了樞機團，召開10次樞密會議，擢升163位樞機，其中133位有選舉教宗的資格。他們來自73個國家，其中23個國家首次迎來一位本地樞機。

教宗方濟各召開了五屆世界主教會議，三次是常規會議，主題分別是家庭、青年和同道偕行。另外有一次非常會議也是以家庭為主題，一次特別會議聚焦於美洲亞馬遜地區。

公證書強調，教宗方濟各多次發聲捍衛無辜者。新冠肺炎疫情爆發之初，2020年3月27日晚上，他獨自在聖伯多祿廣場祈禱。在牧職的最後幾年，他為和平發出了無數次的呼籲，催促遏止正在多個國家進行的「零星的第三次世界大戰」，尤其為烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩和緬甸呼求和平。

公證書提到：「繼2021年7月4日在羅馬傑梅利綜合醫院動手術住院10天後，教宗方濟各2025年2月14日再次住進同一間醫院，由於雙側肺炎的緣故，這次住院長達38天。他回到梵蒂岡後，在聖瑪爾大之家度過了人生的最後幾週，儘管他尚未痊癒，但他仍以同樣的熱忱致力於伯多祿牧職，直到最後一刻為止。2025年4月20日，復活節當天，他最後一次在聖伯多祿大殿中央陽台露面，隆重降福了羅馬城和全世界。」

教宗方濟各的訓導極為豐富。他以樸實謙遜的風格作見證，其基礎是向傳教使命開放的態度、使徒工作的勇氣和慈悲。他在《福音的喜樂》宗座勸諭（2013年11月24日）中提出他的使徒工作願景。他頒布了四道通諭，即：關於信仰議題的《信德之光》通諭（2013年6月29日）、涉及生態問題的《願祢受讚頌》通諭（2015年5月24日）、關於人類手足情誼的《眾位弟兄》通諭（2020年10月3日），以及論敬禮耶穌至聖聖心的《祂愛了我們》通諭（2024年10月24日）。

另外，他還發表了七道宗座勸諭、39道宗座憲章和憲令、數不盡的宗座牧函、兩道聖年詔書、週三公開接見的要理講授，以及在世界各地的講話。他創建了聖座傳播秘書處，聖座經濟秘書處，聖座平信徒、家庭和生命部，以及聖座促進人類整體發展部。他頒布了《你們去宣講福音》宗座憲章（2022年3月19日），對聖座部會進行改革。他修訂了關於宣布婚姻無效案件的教會法程序，並且為了預防和打擊聖職人員侵犯未成年人或脆弱者，而制定了更嚴格的法律。

公證書最後總結道：「在人性、聖善生活和對眾人的慈父心腸方面，方濟各為所有人留下了嘆為觀止的見證。」

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