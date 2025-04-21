各國總統、總理、君王寄唁電，全世界為教宗致哀

教宗方濟各的辭世留下了「極大的空虛」。意大利總統馬塔雷拉在唁電中如此寫道。這是全球領導人共同的感受：從最近來訪的英國國王查爾斯和美國副總統萬斯，到衝突中的各方，如俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基，以及以色列總統赫爾佐格和巴勒斯坦總統阿巴斯，他們都為此寄發了唁電。

（梵蒂岡新聞網）繼教宗方濟各於4月21日清晨7點35分回歸天父的家後，哀悼的訊息從世界各地紛紛寄來，虔心的祈禱和愛的見證跨越邊界與信仰。國際政治界也齊聲表達對貝爾格里奧教宗的緬懷。

意大利與英國的哀悼

意大利共和國總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）的唁電在總統府網站上公布。馬塔雷拉總統表示，教宗方濟各對他而言「始終是個參照點」，得知教宗蒙主恩召的消息，他「感到極大的空虛」。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）女士寫道：「我有幸得到他的友誼、建言和指教，即使是在磨難和痛苦時刻，這一切也從未減少。」

暫時領導英國聖公會的約克總主教科特雷爾（Stephen Cottrell）發表公告，重溫他與教宗方濟各2023年舉行的會晤，以及教宗當時對他說的話：「讓我們並肩同行、攜手努力、同聲祈禱。」科特雷爾總主教稱，這句話概述了教宗方濟各的整個牧職。

英國國王查爾斯（Charles）和王后卡蜜拉（Camilla）兩週前才來梵蒂岡，私下拜訪了教宗方濟各。他們在白金漢宮公布的一份訊息中向教宗方濟各致敬，緬懷他的「憐憫之心」和推進大公運動的努力。

歐洲政要向教宗方濟各致敬

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在X平台指出，「教宗方濟各的遺產將繼續引領我們眾人邁向一個更公正、更和諧、更有同情心的世界」，但願信眾「能從這個信念中找到安慰」。

法蘭西共和國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交平台上表示，「從布宜諾斯艾利斯到羅馬，教宗方濟各期許教會將喜樂和希望帶給窮人當中最貧困的人。但願在他身後，這份希望仍能不斷湧現」。

德國總理默茨（Friedrich Merz）寫道：「教宗方濟各孜孜不倦地造福社會中的最弱小者、促進正義與修和，人們將因此懷念他。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在訊息中表示，教宗「通過祈禱和促進團結來給予希望、減輕苦難。他為烏克蘭的和平祈禱，為烏克蘭人民祈禱。我們現在與天主教徒和所有在教宗方濟各身上尋找靈性支持的基督徒，一同哭泣」。

俄羅斯總統普京不僅寄發唁電給梵蒂岡，也在克林姆林宮的網站上公布。普京緬懷教宗說，他是個「非凡的人」，「正義與人類的偉大捍衛者」，他「促進羅馬天主教會和俄羅斯東正教會的對話」。他「在教宗牧職期間積極推動俄羅斯與聖座之間有建設性的互動」。

歐洲以外的追思

教宗方濟各與世長辭後，美國白宮的X平台帳戶發布了幾張教宗方濟各、總統特朗普（Donald Trump）和副總統萬斯（JD Vance）的照片，並寫道：「願教宗方濟各安息。」前一天、復活節正日上午才與教宗會晤的萬斯副總統還另外發布貼文，說：「願天主降福他和所有愛他的人。」

阿根廷總統米萊（Javier Milei）在社交平台上表示，「儘管存在著今天似乎已經微乎其微的差異」，能夠認識「和善又睿智」的教宗是「真正的榮幸」。

印度總統莫迪（Narendra Modi）也在社交平台上回憶他與教宗的會面，以及教宗「致力於包容及全面發展的努力。教宗方濟各對印度人民的關愛將永遠長存」。

澳大利亞阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）則是發表電視講話，宣布22日週二政府機構降半旗，以示對已故教宗的尊重。「對澳大利亞天主教徒而言，他是廣受愛戴的典範和慈愛的父親。」

中東的訊息

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）向基督徒，尤其是向聖地的基督徒團體表達了哀悼之情。他在其X平台帳戶上稱，教宗方濟各是「信仰深厚」的人，有著「無窮盡的熱情」，「他一生致力於安慰窮人，在動盪的世界呼求和平」。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）則在寄給梵蒂岡的唁電中稱，教宗方濟各是「寬容、愛與手足情誼的榜樣」，他是「和平與正義的真朋友」。

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