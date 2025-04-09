教宗在養病期休息與工作，會見帕羅林樞機

教宗方濟各出院後在聖瑪爾大之家養病已超過兩週，聖座新聞室提供了關於他健康狀況的最新消息：感染依然存在，但程度稍有減輕。教宗精神狀態良好，繼續藥物治療和物理治療，處理公務，並且與聖座各部會互通電話和文件。7日他接見了聖座國務卿。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各從羅馬傑梅利綜合醫院出院以來，在他的寓所聖瑪爾大之家調養身體已經超過兩週。4月6日主日、禧年病患慶典當天，他出人意料地現身於聖伯多祿廣場，除此之外的時間，他都稀疏平常地養病，而且精神狀態始終保持良好。聖座新聞室4月8日就教宗的健康狀況向記者們提供了最新消息。

教宗每天早晨都在聖瑪爾大之家二樓的小聖堂共祭彌撒。他休息、祈禱，有時通電話，例如打視頻電話給加沙堂區，並且與聖座各部會互通電話和文件，處理公務。

此外，教宗也逐漸恢復一些會晤活動：7日教宗在聖瑪爾大之家接見了聖座國務卿帕羅林樞機。聖座新聞室指出，這是教宗出院後的唯一一項會晤活動。

輕微好轉

談到教宗的健康狀況，聖座新聞室表示，他的情況保持穩定，從運動、呼吸和聲音的方面來看略有好轉。從他於6日主日親臨聖伯多祿廣場的狀態，可以看出這一點。肺部的感染則「依然存在」，但程度「稍有減輕」。

教宗持續在保護下安度康復期，「沒有間斷」。他「始終在醫生叮囑的範圍內活動」，就連他前幾天親赴聖伯多祿廣場，也是在醫生建議範圍內的行動，但這當然是出於「教宗的心願」，他渴望「參與這個關懷朝聖病患的時刻」。

氧氣供應和各項治療

在這些微小進步的框架下，教宗每天吸取氧氣：他現在只有在夜間和「有需要」的時候接受高流量氧氣治療，從臨床檢查的角度來看，他的病況也維持穩定。本週沒有任何有關教宗的化驗分析或X光透視檢測報告的消息。與此同時，教宗繼續接受藥物治療，並進行運動和呼吸方面的物理治療。

繼續工作

聖座新聞室再次強調，教宗也繼續處理公務。他與「聖座各部會保持聯繫，接收文件，而且他最近幾天逐漸恢復一些會晤活動」。然而，他短時間內不會恢復公開的會晤：9日的週三公開接見活動不會舉行，但是會按照前幾週的做法發表要理講授的稿件。

復活節禮儀尚未敲定

復活節即將來臨，但至今還沒有關於聖週禮儀或教宗是否出席逾越節三日慶典的指示：之後將會隨時視情況進行評估。無論如何，接下來幾天可能會公布一些細節。

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