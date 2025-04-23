教宗方濟各遺體從聖瑪爾大之家遷至聖伯多祿大殿

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各的遺體於4月23日早晨從他生前的寓所聖瑪爾大之家遷移至聖伯多祿大殿。在週六殯葬彌撒前，人們可前往大殿瞻仰教宗的遺容。

靈柩遷移儀式由羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機主持。他先在聖瑪爾大之家小堂帶領眾人祈禱，然後與樞機、宗主教和教宗禮儀長拉韋利（Diego Ravelli）總主教一起遊行至聖伯多祿大殿。教宗抬棺人扛起方濟各的靈柩，途經祭衣室路、羅馬初期殉道者廣場，然後穿過聖伯多祿大殿鐘塔下的拱門進入聖伯多祿廣場。教宗的靈柩經過時，廣場上的兩萬名信眾響起如雷的掌聲，向已故的教宗致敬。遊行隊伍進入大殿，停在華蓋祭台前，將教宗的靈柩放置在祭台前方的地面上。

4月23日上午11點起，信眾可前往大殿向教宗表達敬意，當天聖伯多祿大殿將開放至午夜12點。隔天24日週四，大殿的開放時間預計是從早晨7點至午夜12點。25日週五，也就是葬禮的前一天，大殿將於早晨7點開門至傍晚7點為止。

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