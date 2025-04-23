教宗方濟各靈柩將於4月25日舉行封棺儀式

羅馬聖教會總司庫法雷爾樞機將於4月25日晚上8點在聖伯多祿大殿為教宗方濟各的靈柩主持封棺儀式。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各靈柩的封棺儀式將於4月25日週五晚上8點在聖伯多祿大殿舉行。他的遺體已於23日上午遷移至大殿，供人瞻仰遺容。根據《教宗殯葬禮儀規程》（66號至81號），封棺儀式將由羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Joseph Farrell）樞機主持。

教宗禮儀處指出，參禮者包括：樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機、司鐸級樞機馬洪尼（Roger Michael Mahony）、執事級樞機首席樞機曼貝蒂（Dominique Mamberti）樞機，以及梵蒂岡聖伯多祿大殿總鐸甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機。

其他參禮者是聖座國務院前任國務卿帕羅林（Pietro Parolin）樞機、教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldassare Reina）樞機，以及教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）樞機。此外，還有聖座副國務卿佩納（Edgar Peña Parra）總主教、羅馬聖教會副總司庫蒙塔納里（Ilson de Jesus Montanari）總主教、教宗府副總管薩皮恩扎（Leonardo Sapienza）蒙席、聖伯多祿大殿參議會詠禱司鐸、該大殿聽告解司鐸、聖父教宗的秘書，以及教宗禮儀長拉韋利（Diego Ravelli）總主教准許的其他人員。所有參禮者將於當天晚上7點半在聖伯多祿大殿華蓋祭台前集合。

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