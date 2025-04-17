教宗與猶太經師互致賀函：同一天慶祝復活節和逾越節

天主教會和猶太教今年在同一天各自慶祝耶穌復活節和猶太人的逾越節，教宗方濟各與羅馬猶太團體經師長迪塞尼互祝賀函。

(梵蒂岡新聞網)羅馬猶太人團體表示，在猶太人逾越節來臨前，教宗方濟各向羅馬猶太團體經師長迪塞尼（Riccardo Di Segni）寄發賀函，表達兄弟般的親切祝願。經師長迪塞尼也向教宗表達祝賀，並祝願教宗身體健康。

教宗在賀函中寫道：“猶太曆5785年的逾越節即將來臨，我謹向您及親愛的羅馬猶太團體致以最親切和兄弟般的問候。這個節日讓我們牢記全能的上主將祂厚愛的子民從奴役中解救出來，並引領他們走向應許之地。願永恆仁慈的上主今天也與你們同在，以祂豐沛的降福陪伴你們的團體，以祂無限的美善永遠護佑你們。我請你們繼續為我祈禱，同時，我保證為你們祈禱：願至高者使我們的友誼日益增進。”

猶太經師長迪塞尼對教宗表示感謝，並祝願教宗早日康復。經師長寫道：“在我們同時慶祝逾越之際，我願意特別表達對您的祝福，祝您的健康不斷好轉。願上主保佑我們的團體，加強我們的友誼，即使我們正經歷困難的時期。”

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