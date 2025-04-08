克拉耶夫斯基樞機將教宗捐贈的四輛救護車送往烏克蘭

在教宗的指示下，克拉耶夫斯基樞機再次前往烏克蘭，在幾位烏克蘭司機的幫助下，將配置醫療設備的四輛救護車送到烏克蘭。這些救護車將送往戰區。

（梵蒂岡新聞網）在復活節來臨之際，教宗方濟各向烏克蘭捐贈了四輛救護車，通過具體行動繼續向受苦的人們表達關懷之情。

這四輛帶有梵蒂岡城國徽章的救護車配置了挽救人命所需的醫療設備，救護車將被送往戰區。教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機在來自烏克蘭的三位司機的協助下，將救護車送到烏克蘭。這三位司機是天主教拉丁禮哈爾科夫-扎波羅熱教區輔理主教、戰前在梅利托波爾服務的一位司鐸，以及哈爾科夫-扎波羅熱教區希望明愛會主任司鐸。克拉耶夫斯基樞機也將與受衝突影響的人們在一起，與他們一同祈禱，並向他們表達羅馬主教的關懷。

這是克拉耶夫斯基樞機第十次前往烏克蘭，這次的使命是在希望的禧年中展開。教宗賑濟所的一份公告中寫說，教宗在聖年詔書《望德不叫人蒙羞》中寫道，“希望的首要標記，就是為再次陷入戰爭悲劇的世界實現和平。和平的渴望挑戰著我們所有的人，也要求我們採取具體的措施”。禧年的希望之錨穩穩地固定在基督內，捐贈四輛救護車成了如此希望的標記。

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