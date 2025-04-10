英國國王查爾斯伉儷在結婚週年紀念之際拜訪教宗方濟各

教宗方濟各在聖瑪爾大之家私下接見了英國國王查爾斯三世和王后卡蜜拉，對他們的結婚週年紀念表達由衷祝賀。

（梵蒂岡新聞網）適逢英國國王查爾斯與王后卡蜜拉結婚廿週年紀念，以及國王的父親愛丁堡公爵菲利普親王逝世四週年，查爾斯國王與卡蜜拉王后在這個對他們家族意義深遠的時刻來到羅馬，4月9日週三下午私下拜會了教宗方濟各。這次會面發生在梵蒂岡聖瑪爾大之家，教宗從羅馬傑梅利綜合醫院出院後在他的寓所靜心養病超過兩週，最近恢復了一些會晤活動。

聖座新聞室9日週三傍晚表示：「教宗方濟各今天下午私下會見了查爾斯國王和卡蜜拉王后。適逢他們的結婚週年紀念，教宗在會晤中向他們表達由衷祝賀，並與國王互祝早日康復。」

教宗的祝福涉及國王的身體狀況。此前，查爾斯國王於今年3月底因癌症治療的副作用而住院。他在一年前被診斷出罹患癌症。

今年3月初，在教宗住院治療雙側肺炎期間，白金漢宮宣布國王將與教宗舉行正式會晤。當時，白金漢宮解釋，國王與王后在訪問意大利期間，會首先在梵蒂岡與教宗一起慶祝禧年。

隨後，3月24日的公告宣布，由於教宗需要養病的緣故，國王查爾斯與王后卡蜜拉不會與教宗見面。「國王與王后為教宗的恢復期獻上誠摯的祝福，並期待他一康復就能探訪他」。

英國國王和王后4月9日週三下午在接見活動中親自向教宗表達了他們誠摯的祝福。

在為期三天的羅馬之旅中，英國國王與王后會見了意大利總統馬塔雷拉、意大利總理梅洛尼。週三，查爾斯也成了首位在意大利國會向議員們發言的英國國王。

眾所周知，查爾斯三世不僅是國家的君王，也是聖公會的最高領袖。

2019年，在紐曼樞機封聖大典前夕，當時還是威爾士親王的查爾斯撰寫了一篇文章，發表在《羅馬觀察報》上。他表示，這封聖大典「不僅在英國是個歡慶的理由，而且不單單為天主教徒而言是如此，對於所有重視那些啟發了紐曼樞機的價值觀的人來說」，這都是一件值得慶祝的事。

查爾斯親王2019年10月13日親自出席了在梵蒂岡舉行的封聖大典，並在典禮結束之際問候教宗方濟各。

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