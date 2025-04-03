教宗要理講授：即使感到無力改變，也不要失去希望

教宗方濟各在聖瑪爾大之家養病之際，發表了為4月2日週三公開接見活動準備的要理講授稿件。談到稅吏匝凱，教宗敦促信眾即使感到無力改變，也絕對不要失去希望。

（梵蒂岡新聞網）正當教宗方濟各在梵蒂岡聖瑪爾大之家靜心養病之際，聖座新聞室4月2日公布了教宗為原訂於當天舉行的週三公開接見活動所準備的要理講授稿件。教宗省思了《路加福音》中耶穌與稅吏匝凱相遇的事跡（參閱：路十九1-9）。

拒絕放棄

教宗指出，匝凱在某種意義上迷失了方向。「或許他做了錯誤的選擇，或許生活迫使他陷入一個難以擺脫的境地。」他似乎是靠著損人利己的方式致富的。

匝凱得知耶穌要經過時，渴望親眼一睹祂的風采。儘管匝凱身材矮小，但出於深切的願望，他並沒有放棄。

教宗闡述說：「當你有個很強烈的心願時，你不會氣餒。你會找到解決方法。但這需要勇氣、不怕丟臉，這需要一些孩童的純真，不要過度擔心自己的形象。匝凱就像孩子那樣，爬到樹上。那裡必定是個絕佳的觀察點，特別是能夠躲在樹葉的後面，在眺望時不被人看見。」

然而，每當上主臨在，總會發生一些意想不到的事：「耶穌靠近那裡時，抬起頭看。匝凱感覺到被發現了，也許等著當眾挨罵。人們可能也這麼期待著，但他們失望了。」

天主尋找迷失的人

耶穌叫匝凱趕快下來，並對他說：「我今天必須住在你家中。」（路十九5）教宗強調，「天主經過時，必定會尋找迷失的人」。

匝凱喜出望外。教宗解釋道，「這是一個感到被凝視、受認可，尤其是得到寬恕的人的喜樂」。耶穌慈愛地注視著他，而不責備他。「我們有時難以接受這慈愛，特別是當天主寬恕那些我們認為不值得被寬恕的人時」。

具體的決心和新的開始

匝凱不僅心存渴望，更採取了具體行動。教宗指出，「他的決心並不空泛或抽象，卻恰恰是從他的經歷出發：他審視自己的人生，分辨出他改變的起點」。

因此，教宗敦促眾人像匝凱那樣，「即使感到被擱置在一旁或者無力改變，也不要失去希望」。

教宗最後邀請信眾滋養那渴望見到耶穌的心願，讓自己被天主的慈愛找到。祂「始終前來尋找我們，不論是我們在哪裡迷失了」。

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