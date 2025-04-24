等待、祈禱與感激，所有人向教宗致以最後的告別

交織著淚水與漫長的排隊等待，成千上萬名信徒聚集在和解大道和聖伯多祿廣場，只為前往聖伯多祿大殿向教宗方濟各致敬。“對我而言，來向教宗道別是我內在良心的驅使，他深刻地影響了我”，“讓我感觸至深的是，教宗的臉上永遠掛滿了笑容，即便當他身體不適的時候也是如此”。

（梵蒂岡新聞網）漫長的人流沿著聖伯多祿大殿的中殿緩慢地移動，他們前來向教宗方濟各告別，教宗的遺體已於4月23日早晨從聖瑪爾大之家遷移到聖伯多祿大殿。信眾們來自世界各地，有人神情凝重地等待，有人閉目祈禱，還有人淚流滿面。儘管在場有不同國家、不同年齡的無數男女，但他們卻非常安靜。一些人在教宗靈柩旁椅子前長跪不起，還有人則默默地祈禱，在手纏念珠的教宗遺體面前，有的誦念玫瑰經。一位男士走近靈柩，懷抱嬰兒，低聲耳語，而嬰兒則凝視著教宗。與此同時，憲兵帶領著一群老人和殘障人士向靈柩走來。一位頭髮花白的女士用紙巾擦幹拭著眼睛，並雙手緊抱陪伴她的人。

向教宗做最後的告別

一位男士剛剛向教宗作了最後的告別，他來自義大利普利亞但生活在羅馬，此刻他仍然無法抑制激動的情緒，他與教宗同名，也叫方濟各。他眼裡飽含熱淚地說：“對我而言，今天來向教宗道別是我內在良心的驅使，他深刻地影響了我。他教導我們“慈悲”一詞的含義，我始終銘記在心。只有通過慈悲，我們才得以度平靜的生活，幫助近人”。“我非常認同教宗對裁軍以及接納移民所作的努力。我希望強權者能夠聽見他的訊息，儘管他們現在仍然置若罔聞”，這位男士最後總結道。

克裡希（Marius Krishan）是一位羅馬尼亞東正教神學家，曾於2014年至2018年就讀於宗座東方學院，他渴望來見教宗最後一面。為此，他從羅馬尼亞出發踏上了朝聖之旅。“教宗方濟各是我的大公經驗中的教宗，我特意來羅馬向他告別。對於東正教會而言，教宗有著獨一無二的重要性”，克裡希講述道。“他向巴爾多祿茂宗主教贈送了聖伯多祿宗徒的聖髑。他曾到訪羅馬尼亞的錫比烏和布加勒斯特。他也會見了我們的達尼爾宗主教、拜訪了人民救恩主教座堂。他還去過天主教希臘禮主教座堂，並在那裡將幾名羅馬尼亞殉道者冊封為真福。作為一名東正教神學家，我不能不來向他道別”。

教宗的笑容觸動著年輕女孩

米麗安（Miriam）僅有14歲，她卻將年邁的羅馬主教的笑容記在了心底。“在他的墓前，我感到一個時代結束了。而在我這個年齡，我只知道方濟各是教宗。因此，我感覺一切都變得陌生。我還不能馬上接受他離開我們的這個事實”，女孩動容地解釋道，“我感到非常幸運能夠前來瞻仰他。在他的整個主教牧職中令我感觸最深的就是，他的的臉上永遠掛滿了笑容，即便當他身體不適的時候也是如此”。

教宗方濟各的質樸

安娜瑪利亞（Annamaria Capasso）來自那不勒斯，從2013年起生活在羅馬，那正是貝爾格裡奧教宗當選的年份。“他所做的一切都深深地感染了我們，他就是這樣一位教宗。當我目睹他擁抱脆弱者時，我感動不已”，安娜瑪利亞講述道。“我僅僅只能停留幾秒鐘，但這也令我十分激動。我總是被他的質樸所觸動。即便是他傳達的一些難以實行的消息，例如邀請和接納移民，但以他那顆赤忱的心說出來，也變得更容易被人接受”。

來羅馬度假的遊客也分享了同樣的感受。“教宗方濟各是一個表裡如一的人，他是一個好人。我們在太陽下排了很長的隊。儘管如此，我們卻非常滿意，我們將終生銘記這段記憶。在教宗身上，我們學到了謙卑。他的教誨將永遠銘刻在我們心中”。

一段蒙福的旅程

溫迪是一名來自美國的遊客，她感謝天主給予她這個機會來向教宗道別。“我們所有人都是真正蒙福的，因為我們得以在這個時刻來到這裡，向教宗做最後的告別。我們曾希望在人群中看到他，然而這卻是見他的最後一面。我們深愛著教宗，並把這次羅馬之旅視為真正的降福。見到他的遺體讓我淚流滿面，我感到被情緒淹沒。我必須控制自己的情感，我找不到合適的言辭。我從他的身上學到了謙卑和質樸，以及愛所有人”。

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