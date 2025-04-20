教宗方濟各2025年復活前夕守夜禮禮彌撒講道

“弟兄姐妹們，這是一個在禧年中我們內心必須強烈感受的召叫：讓復活的希望在我們的生命和世界中生根發芽！”這是教宗方濟各在4月19日傍晚復活前夕守夜禮的講道中，給予普世信友的殷切期許。

(梵蒂岡新聞網)4月19日傍晚，樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機受教宗方濟各的委託，在聖伯多祿大殿主持了復活前夕守夜禮，並在彌撒聖祭中宣讀了教宗的講道稿。

以下是教宗方濟各2025年復活前夕守夜禮彌撒講道全文：

在黑夜中，復活蠟燭緩緩走向祭台。在黑夜中，復活宣報的歌聲開啓我們的心，使我們喜樂，因為大地“沐浴在無比輝煌的光明中：永生之王的光輝驅散了世界的黑暗”（復活宣報詞）。在夜盡天明之際，福音中剛剛宣讀的事情發生了（參見：路廿四1-12）：復活的神聖之光點燃，主的逾越奧跡呈現在日出之前；黎明的第一道曙光出現時，人們看見那塊封住耶穌墳墓的大石被滾開，幾位婦女帶著哀悼之心來到那裡。黑暗籠罩著門徒們的困惑與恐懼。一切都在黑夜中發生。

復活前夕守夜禮如此提醒我們：復活的光照亮我們步步前行的道路，它無聲地刺破歷史的陰影，以謙和的方式在我們心中閃耀。回應這一光明的，是謙卑的信德，毫無炫耀之意。上主的逾越奧跡並非一場盛大的表演，天主用以證明自己、強迫世人信祂；也不是基督繞過加爾瓦略山而輕易到達的終點；我們也不能以輕率或毫無內心觸動的方式面對這個奧跡。相反，復活如同微弱的光，在靜默中緩緩增強，時而仍受黑夜與不信的威脅。

天主的這種“風格”幫助我們擺脫一種抽象的宗教觀念，即錯誤地以為主的復活能以魔法解決一切。完全不是這樣，若我們不能直面心中的黑夜和愈加籠罩世界的死亡陰影，我們就不能真正慶祝逾越奧跡。基督戰勝了罪惡，摧毀了死亡，但在我們的塵世旅程中，祂復活的力量仍在持續展開。這種實現，就像一束微弱的光，被託付給我們，讓我們來守護它，使它增強。

弟兄姐妹們，這是一個在禧年中我們內心必須強烈感受的召叫：讓復活的希望在我們的生命和世界中生根發芽！

當我們仍然感受到死亡在我們心中的分量，當我們看到邪惡的陰影在世間繼續喧囂橫行，當我們感到自私或暴力的傷害灼燒我們的骨肉與社會時，切勿灰心喪志，我們要回到今晚的宣報：即使在黑暗中，光也正緩緩照耀；新生命與終得解放的世界的希望正等候我們；即便有時看似不可能，新的開始也會令我們驚喜，因為基督已戰勝死亡！

這個宣告使我們心胸擴展、充滿希望。事實上，在復活的耶穌內我們深信，即使是燈光暗淡的黑夜，我們的個人歷史與整個人類的道路仍在天主手中；祂以宏大的愛，必不讓我們動搖，也不容惡勢力有最終的話語權。與此同時，這在基督內已實現的希望，對我們而言仍是一個有待實現的目標：它已託付給我們，使我們成為這目標的可信見證人，讓天國臨在於今日人類的心中。

正如聖奧斯定告訴我們的，“吾主耶穌基督的復活，標誌著信祂的人的新生；你們必須深入認識這死亡與復活的奧跡，並在你們的生命中重現”（《講道詞》231,2）。在死亡之風仍吹向我們時，要在我們的生活中重現逾越奧跡，成為希望的使者、希望的締造者。

這些我們能藉著言語、日常微小的舉動、以福音的啟迪作出的抉擇來實現。我們整個的生命都能成為希望的臨在。我們願意這麼做，就是為了那些對主缺乏信德的人，為了那些迷路的人，為了那些已屈服或被生活重擔壓彎腰的人；為了那些孤獨或封閉在自己痛苦中的人；為了這世上的窮人和受壓迫者；為了那些受侮辱、被殺害的婦女；為了那些從未出生或遭受虐待的兒童；為了戰爭的受害者。我們要將復活的希望帶給每一個人和所有的人！

我願意提到十三世紀的一位神秘家哈德維希（Hadewijch di Anversa），她受《雅歌》啓發，描繪因所愛之人不在的痛苦，呼求愛的再次來臨，說“願我的黑暗迎來轉機”（哈德維希·迪安韋薩，《詩歌·神視·書信》，熱那亞2000年，第23頁）。

復活的基督是人類歷史的決定性轉折。祂是不滅的希望；祂是那伴隨並扶持我們的愛；祂是歷史的未來，是我們行走的終極歸宿，在那裡，我們將被接納進入那新生命之中，上主要親自拭去我們的一切眼淚，“再也沒有死亡，再也沒有悲傷，沒有哀號，沒有苦楚”（默廿一4）。這復活的希望，這“黑夜中的轉折”，我們必須將它宣報給每一個人。

姐妹們，弟兄們，復活期是希望的季節。“儘管我們仍有恐懼，仍有罪的痛苦意識，但光明已然闖入……。主的復活帶來了好消息，即使世界彷彿每況愈下，邪惡卻已被戰勝。主的復活讓我們確信，即便天主似乎非常遙遠，我們被許多瑣事纏身，上主仍與我們同行。有無數希望之光照在我們生命的道路上”（亨利·盧雲(Henri Nouwen)，《靜默的祈禱：希望之路》，布雷西亞，2000年，第55-56頁）。

讓我們為復活主的光明騰出空間！我們將能為世界成為希望的締造者。

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