教宗方濟各在聖瑪爾大之家靜養，情況持續好轉

聖座新聞室通知記者，教宗方濟各在他的寓所聖瑪爾大之家持續展現出逐漸好轉的跡象。關於主日的三鐘經祈禱活動，可能會宣布異動。

（梵蒂岡新聞網）相較於前幾個主日，4月6日主日的三鐘經祈禱活動或許會以不同的方式進行，相關消息將於5日週六宣布。聖座新聞室4日週五向記者們如此表示。

在關於教宗健康狀況的新聞簡報會上，聖座新聞室表示，教宗方濟各在他的寓所聖瑪爾大之家養病期間，他的臨床症狀持續顯示出好轉的跡象。他的情況展現出在呼吸、運動和聲音方面都有進一步的輕微改善。最近的血液化驗結果也呈現出肺部感染的病情稍有好轉。

聖父教宗繼續接受治療，並進行運動和呼吸方面的物理治療。他現在需要的氧氣供給量比之前來得少。白天，他繼續吸取正常流量的氧氣，夜間則依然通過鼻管接受高流量的氧氣治療。

此外，教宗方濟各繼續處理公務，而且保持良好的精神狀態。4日週五上午，聖父教宗通過直播參與了教宗府講道神師帕索里尼神父在梵蒂岡保祿六世大廳帶領的四旬期默想。2日週三，聖若望保祿二世教宗逝世20週年紀念日，教宗也遠程參加了聖座國務卿帕羅林樞機在聖伯多祿大殿主持的彌撒。

聖座新聞室指出，教宗並未舉行任何需要報導的會晤活動。至於教宗是否出席聖週禮儀的事，現在討論還言之過早。

下次有關教宗健康狀況的新聞簡報會將於4月8日週二舉行。

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