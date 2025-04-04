教宗：我們要為修和的新人類做和平與團結的工匠

適逢天主教神恩復興國際服務處成員在禧年期間前來羅馬朝聖之際，教宗方濟各致函問候參與者，強調聖神的平安是克服分歧的必要條件，在家庭環境和國家之間都是如此。

（梵蒂岡新聞網）為「修和的新人類」做和平與團結的工匠及見證人。正值天主教神恩復興國際服務處成員在羅馬進行禧年朝聖之際，教宗方濟各向他們發表訊息，表達這個期許。與此同時，神恩復興運動成員於4月4日至6日舉辦活動，主題為「希望的喜樂見證人」。

向教會的普世願景敞開

教宗在訊息中將神恩復興運動的使命比擬為「人類血肉之軀內心的跳動」。該運動扎根於教會，同時也向她普世的願景敞開，承擔起教宗方濟各心中牽掛的和平意向。

「聖神是復活主的恩典，祂締造共融、和諧與友愛。這就是教會：一個修和的新人類。」

對領袖的擁護不可成為分裂的理由

教宗鼓勵朝聖者將禧年的經驗帶到世界各地，藉著自己的生活為和平與希望的價值做見證。

「聖神會把真正的平安賜予人心。這是在家庭、社會和國家關係之間克服衝突的條件。」

教宗最後邀請眾人從各自日常生活的團體做起，秉持合作的精神不斷尋求「共融」，而且要避免對領袖的擁護變成分裂和衝突的理由。「你們要喜愛合作，尤其是與堂區團體合作。上主必將以纍纍的果實來降福你們。」

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