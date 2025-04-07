教宗為世界和平發出呼籲：願武器噤聲

教宗方濟各在為三鐘經祈禱活動準備的稿件中，繼續為暴力的終止發出呼聲，尤其呼求在地球上處境最嚴峻的地方停止暴力。教宗念及烏克蘭、加沙、南蘇丹、蘇丹、剛果民主共和國、緬甸和海地。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各持續為世界和平發出呼籲。儘管他正在養病，卻依然牽掛著那些受到戰爭、暴力、天災和貧困摧殘的地方。4月6日四旬期第五主日，教宗在為三鐘經祈禱活動準備的稿件中，也表達了他的擔憂。

烏克蘭和平

上週五4日，俄羅斯對烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelensky）總統的出生地克里維里赫（Kryvyi Rih）發動襲擊，造成18人罹難，其中有9名孩童，另外還有74人受傷。

教宗寫道：「讓我們繼續為和平祈禱：飽受磨難的烏克蘭遭遇多次襲擊，導致許多平民罹難，其中有很多孩童。」

中東和平

接著，教宗將目光轉向全中東。運往加沙地帶的人道救援物資遭到全面封鎖，對那裡的一百萬名兒童造成衝擊已有一個多月之久，對此聯合國兒童基金會予以譴責。5日週六，哈瑪斯組織發布了兩名被困在加沙547天的人質的視頻。7日週一和8日週二，約旦和法國要出席在開羅舉行的相關峰會，對局勢進行磋商。

教宗在稿件中提到加沙，指出「那裡的生活條件難以想像，沒有屋頂、沒有糧食、沒有乾淨的水。願武器噤聲，對話恢復；願所有人質獲得釋放，百姓得到援助」。

非洲、緬甸、海地

此外，教宗也不忘一些長期陷入血腥戰爭的國家，如蘇丹、南蘇丹，以及剛果民主共和國。

接著，教宗念及今年3月底發生地震的緬甸。即使強震造成諸多損失，暴力依然沒有停歇。當地形勢日益加劇，救援物資難以送達最偏遠的地區，聯合國為此呼籲終止敵意。

海地則是重度依賴外界援助。由於美洲基金會（Inter-American Foundation）的解散和美國國際開發署（USAID）的關閉，這個加勒比海國家的情況令許多人憂心忡忡。

教宗表示：「緬甸也因地震而陷入嚴峻考驗。海地那裡暴力肆虐，前幾天有兩名修女遇害身亡。」

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