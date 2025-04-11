教宗任命薩巴總主教為意大利隨軍主教

教宗任命意大利薩薩里的總主教薩巴來帶領該國的隨軍教長團。薩巴總主教生於意大利撒丁島奧爾比亞，自2017年起擔任薩薩里教省總主教。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各4月10日任命意大利薩薩里的總主教薩巴（Gian Franco Saba）為意大利隨軍主教，他將調離薩薩里教省總教區。

薩巴總主教於1968年9月20日在意大利撒丁島奧爾比亞出生，後來進入滕皮奧-安普里亞斯教區修院。他前往意大利本島求學後，在撒丁島宗座神學院獲得神學學士學位，1993年10月23日晉鐸，於羅馬宗座奧斯定教父學院取得神學和教父學博士學位。他在佩魯賈外國人大學文學院進修了“國際關係中的傳播系統”課程。

薩巴曾擔任不同的職務，有6年的時間是公教進行會青年組的教區助理，自2001年起擔任教區宗教學學院主任。2010年至2015年，在卡利亞里擔任撒丁大區宗座修院院長，2015年至2017年擔任本堂司鐸。2017年6月獲任命為薩薩里教省總主教，晉牧禮於同年9月13日舉行。

薩巴總主教接替馬爾恰諾（Santo Marcianò）總主教的職務，後者擔任意大利隨軍主教一職長達12年之久。

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