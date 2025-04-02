教宗致函禧年朝聖者：在各領域成為“希望的見證者”

教宗致函在聖年期間前來羅馬朝聖的意大利列蒂教區朝聖者，邀請他們在各領域成為“希望的見證者”，為建設一個更“友愛和團結”的世界貢獻己力。

（梵蒂岡新聞網）天主的愛是真正喜樂的“源泉”、在人生旅途中給予力量的“火炬”。教宗方濟各日前致函意大利列蒂教區朝聖者，強調了這個要點。該教區在聖年期間前來羅馬朝聖的信徒有1700多人，他們中有司鐸、執事和度奉獻生活者，以及平信徒。教宗問候所有人，首先是列蒂教區主教皮奇諾納（Vito Piccinonna）。他也特別念及病患和長者，“他們為教會的益處獻上祈禱和痛苦”。

教宗希望跨越聖伯多祿大殿聖門的舉動能加強每位朝聖者的信德，幫助他們“越來越”理解和接受天主的愛，這愛是“真正喜樂的源泉和理由”。“我們蒙召優先向最弱小者和有需要者見證這份愛。它有如旺盛的火焰，給生命旅程提供力量。”

教宗鼓勵朝聖者在不同的日常生活環境中活出禧年的價值，為“建設一個更友愛和團結的世界作出貢獻”。

最後，教宗邀請列蒂教區的朝聖者“繼續為他祈禱”，並懇求聖母瑪利亞、列蒂教區的主保聖女巴巴辣護佑他們。

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