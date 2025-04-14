教宗：蘇丹無辜者的痛苦請求我們採取行動

聖座新聞室公布了教宗為聖枝主日三鐘經祈禱活動準備的講稿。教宗感謝那些為他的健康祈禱的信眾，籲請他們為戰爭、貧困和自然災難受害者祈禱。教宗也念及在聖多明各事故中的遇難者。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在為4月13日主日三鐘經祈禱活動準備的講稿中，邀請信眾面對“身體上和精神上的痛苦”。信仰幫助我們“不屈服於絕望，不讓自己封閉在苦澀之中，而是要予以面對，像耶穌那樣，感受到天父的眷顧與仁慈的擁抱”。

教宗寫道：“弟兄姊妹們，我非常感謝你們的祈禱。在這身體虛弱的時刻，這祈禱幫助我更加感受到天主的接近、憐憫和溫柔。我也為你們祈禱，我籲請你們與我一起將所有受苦者，尤其是受戰爭、貧困或自然災難影響的人託付於上主。”

教宗也念及在聖多明各發生的事故的遇難者。4月8日，那裡的一家迪斯可舞廳的屋頂坍塌，導致225人死亡、189人受傷。現在，搜救工作已結束，要將遇難者遺體歸還給其家人。

為此，教宗邀請眾人特別為這事故罹難者祈禱。“願天主接納罹難者到祂的平安中，並安慰他們的家人”。

教宗關注無辜者的犧牲，他們因暴力而受苦、因部族衝突而付出生命代價。比如，4月15日是蘇丹衝突爆發兩週年紀念日，這場衝突已導致“數千人死亡，數百萬家庭被迫離開自己的家園”。

“兒童、婦女和脆弱者的痛苦向上天吶喊，請求我們採取行動。我再次呼籲有關各方結束暴力，並走上對話的道路；我籲請國際社會，願人們得到基本的援助。我們也要記得黎巴嫩，50年前，那裡爆發了悲慘內戰：在天主的助祐下，願該國得享平安與繁榮。”

最後，教宗將和平託付於聖母瑪利亞。但願和平也降臨於世界上許多其他遭受血腥衝突的地方，諸如“飽受磨難的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、剛果民主共和國、緬甸和南蘇丹”。

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