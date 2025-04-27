帕羅林樞機：我們要慈悲地在生活中發揚教宗的遺產

在教宗方濟各九日紀念期第二天的感恩祭中，帕羅林樞機重申教宗的訓導，指出「我們若不學習彼此寬恕，就絕對沒有和平」。樞機邀請眾多聚集在聖伯多祿廣場上的青年，要仰望真正的希望，即耶穌基督。

（梵蒂岡新聞網）4月27日上午，豔陽高照，大約20萬名信眾湧入聖伯多祿廣場和周邊地區，其中包括眾多為了禧年從世界各地前來羅馬的青年。當天是復活期第二主日、天主慈悲主日，也是教宗方濟各九日紀念期的第二天。帕羅林樞機在講道中談論了已故教宗訓導的一大重點：慈悲。

樞機表示，慈悲啟發了先教宗「密集的使徒工作」。他「急切地宣講天父的慈悲，與眾人分享這慈悲。這是他宗座牧職的規劃」。正如貝爾格里奧教宗多次強調的，「慈悲恰恰是天主的名字」，以及「沒人能給祂的慈愛設限制」。天主慈愛地「渴望扶我們重新站起來，使我們成為新造的人」。

「我們現在對他展現出的愛戴，不該只是一時泛泛的情感。我們必須接納他的遺產，在生活中發揚光大。我們要向天主的慈悲敞開，並且仁慈地善待彼此。」

若不慈悲就沒有和平

帕羅林樞機強調，復活主使祂的門徒，即祂的教會「成為慈悲憐憫世人的器皿」。

「教宗方濟各是個光輝的見證人，讓人看到教會溫柔俯身親近受傷的人，以慈悲的香膏醫治他們。他提醒我們，如果不承認他人，不關心最弱小的人，尤其是如果不學習互相寬恕，不發揮出天主在我們生活中傾注的慈悲，就絕對沒有和平。」

新世界由寬恕而生

慈悲是「信仰的核心」。樞機指出，慈悲敦促我們不要按照人的方式或世俗的方法來詮釋我們與天主的關係，「因為福音的喜訊首先是要發現自己被天主所愛。天主慈悲為懷，溫柔善待我們每一個人，不論我們有何功勞」。樞機由此鼓勵要與他人對話，寬恕對方的軟弱和過失，以這種方式活出人際關係。

「唯有慈悲能治癒和創造新世界，撲滅互不信任、仇恨和暴力的火焰：這是教宗方濟各的一大訓導。」

為教宗的辭世而哀傷

當天的福音記載，門徒們在耶穌受難死亡後，感到迷惘徬徨，耶穌則在復活的真光中顯現在他們面前（參閱：若廿19-31）。樞機指出，隨著教宗方濟各的辭世，我們今天也有同樣的感受。

「我們為他的辭世感到痛苦，悲傷的情緒席捲而來，我們感到心煩意亂、迷惘徬徨：我們正在經歷這一切，就像宗徒們為主耶穌的死亡而痛苦萬分一樣。」

青年臉上閃耀著逾越奧跡的喜樂

「逾越奧跡的喜樂在這考驗和痛苦的時刻支持我們」。帕羅林樞機如此強調，並表示，「今天我們在這廣場上幾乎也能觸碰到這喜樂。親愛的青年、青少年，你們從世界各地來慶祝禧年，我們尤其看到你們臉上閃耀著這份喜樂」。

「我特別問候你們，以及陪伴你們的主教、司鐸、要理教員、你們團體的帶領者。我尤其問候你們，渴望讓你們感受到教會的擁抱和教宗方濟各的情感。已故教宗渴望與你們相遇，注視你們的眼睛，走到你們中間來問候你們。」

注視耶穌、真正的希望

面對在場眾多青年，樞機提到他們蒙召應對的諸多挑戰，例如「科技，以及我們當代特有的人工智能挑戰」。在這旅途中，耶穌是我們的友伴。

「祂來與你們相遇，賜給你們生活的勇氣，讓你們能勇敢地分享經驗、想法、恩典和夢想，使你們將或近或遠的人視為弟兄姊妹，加以關愛。你們有很多可以為他們付出的地方，同時也要從他們那裡接受。耶穌賜給你們勇氣在未來的生活中慷慨、忠信且負責任地彼此幫助，並且讓你們明白，生命中最重要的就是愛。愛促使人理解一切、盼望一切」。

方濟各的擁抱

在講道的尾聲，帕羅林樞機念及梵蒂岡城國的職員和信眾，他們也在場參加這台緬懷教宗的彌撒。樞機為他們日常的服務表示感謝，並且說：「教宗從天上擁抱你們，擁抱我們所有人和全世界。」

樞機最後將眾人託付於童貞榮福瑪利亞。教宗生前十分敬愛她，並選擇葬於聖母大殿。「求聖母保佑我們，為我們轉求，守護教會，扶持世人走在和平與友愛的道路上。」

天主慈悲主日、教宗方濟各九日紀念期第二天彌撒，有中文旁白

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html