教宗在聖瑪爾大之家會見美國副總統萬斯

教宗方濟各與美國總統萬斯舉行了簡短幾分鐘的會晤，互祝復活節。前一天19日，萬斯副總統蒙聖座國務卿帕羅林樞機接見。

（梵蒂岡新聞網）4月20日上午，11點半剛過沒多久，教宗方濟各在聖瑪爾大之家與美國副總統萬斯（James David Vance）舉行了簡短的私人會晤。聖座新聞室公布了這項消息，並解釋這會晤只進行了幾分鐘，雙方在復活節當天互祝佳節。

萬斯副總統與家人正在意大利旅行。他於前一天19日上午在聖座國務院蒙聖座國務卿帕羅林樞機接見，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教也在場。聖座的公告指出，雙方重申在保護宗教及良心自由權利上的共同努力，也對國際局勢交換意見，尤其談及發生戰爭、政治張力和人道處境艱難的國家，特別關注移民、難民和囚犯。

18日週五下午，萬斯副總統與他的妻子和三名子女一起參加了在聖伯多祿大殿舉行的主受難日禮儀。禮儀由聖座東方教會部部長古傑羅蒂（Claudio Gugerotti）樞機主持。

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