教宗復活主日講道：基督不在墓穴裡，我們要跑去尋找祂

教宗在復活主日的彌撒講道中敦促信友跑去尋找耶穌，祂臨在於我們生活的各個角落、在弟兄姊妹的身上，就是不在空墓裡。

（梵蒂岡新聞網）「主耶穌已經從死者中復活，所以墓穴裡再也找不到祂。我們需要去其它地方找祂」。教宗方濟各在今年復活主日彌撒的講道中如此敦促信友。教宗為了養病的緣故，委託他在梵蒂岡城國的榮休代理主教科馬斯特里（Angelo Comastri）樞機在聖伯多祿廣場主持復活主日彌撒。

當天的廣場花團錦簇，柔和的春日陽光灑在聚集於廣場的3.5萬名參禮信友身上。科馬斯特里樞機宣讀教宗為此準備的講道稿，然後表達感激之情說：「請容我補充說：謝謝，謝謝教宗方濟各大力邀請我們重新喚醒對復活主耶穌的信德。祂活著並始終在我們身邊。謝謝教宗方濟各，復活節快樂！」

眾門徒跑去找耶穌

在講道中，教宗從復活主日的福音展開省思（參閱：若廿1-9）。聖史若望記載，耶穌復活後，瑪利亞瑪達肋納發現墓空了，遂跑去告訴伯多祿和若望，他們三人便急著跑去墓穴那裡一探究竟。教宗闡明，這「奔跑」一方面表達出他們擔心主耶穌的聖屍被人帶走，另一方面展現出「心靈的渴望和催促」，那是一種「促使人去尋找耶穌的內心態度」。既然耶穌已經從死者中復活，「墓穴裡再也找不到祂」，自然「需要去其它地方尋找祂」。

「這便是復活宣報：需要到其它地方去尋找祂。基督復活了，祂活著！祂不再被死亡所囚禁，不再被殮布所包裹，因此，不能把祂困在一個美好的故事裡，不能把祂當成過往的英雄，更不能認為祂是安放在博物館裡的一尊雕像！相反地，我們需要尋找祂，因此我們不能靜止不動。我們必須起身出去找祂：在生活中找祂，在弟兄姊妹的面容中找祂，在報紙裡找祂；除了墓穴以外，要在所有地方找祂。」

上主始終與我們同在

教宗闡明，耶穌臨在於每一個地方，「居住在我們中間」。「祂活著，而且始終與我們同在。祂與受苦的人一同悲泣，在我們每個人不起眼的愛的舉動上使生活之美倍增」。

信德讓我們得以「與復活主相遇，並接納祂進入我們的生命」。教宗表示，「逾越奧跡敦促我們如同瑪利亞瑪達肋納和門徒們那樣跑起來，邀請我們擁有一雙能『看得更遠』的眼，好能發現永生的耶穌」。

「正如瑪利亞瑪達肋納那樣，我們每天都會感受到丟失上主的經驗，但我們每天都能再次跑去找祂，深知並確信祂會讓我們找到，而且會以祂的復活之光來啟發我們。」

最大的希望

教宗強調，這就是我們生命中最大的希望：「緊緊抓住基督，我們就能善度這匱乏、脆弱且受傷的生命，因為祂已經戰勝死亡，現在勝過我們的陰暗，並且即將戰勝世界的黑暗，好讓我們永遠與祂同享福樂。」這正是聖保祿宗徒跑向的目標，也是我們奔跑的目標（參閱：斐三12-14）。

正值以希望為主題的聖年，教宗強調：「禧年召叫我們更新我們內的這份希望恩典，使我們的痛苦和焦慮浸潤在希望中，把希望傳給我們在旅途中遇見的所有人，並且將我們生活的未來和人類的命運託付於這份希望。因此，我們不可將心靈停放在這塵世的幻影裡，或把心靈封鎖在悲傷中。」

教宗最後期勉道：「我們必須滿懷喜樂地奔跑。我們要跑去與主耶穌相遇，發現與祂做朋友的無價恩寵。」耶穌是生命和真理，我們要讓祂的聖言來光照我們的旅途。

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