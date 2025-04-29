樞機團第五場會議：省思教會、世界及下任教宗特質

超過180位樞機出席了4月28日舉行的樞機團第五場會議，決定選舉教宗會議將從5月7日展開。會上以抽籤決定由馬克思樞機、塔格萊樞機和曼貝蒂樞機擔任輔佐總司庫委員會成員，協助他處理日常行政事務。

（梵蒂岡新聞網）超過180位樞機4月28日在梵蒂岡世界主教會議廳參加樞機團第五場會議，確定了選舉教宗會議要從5月7日展開。聖座新聞室主任布魯尼在記者會上宣布了這消息，並闡明當天的與會樞機當中有一百多位擁有選舉教宗的資格，即年齡未滿80歲。他們談論了教會、教會與世界的關係、當今的挑戰，以及新任教宗應有的特質。

福傳、與其他信仰的關係，以及侵犯問題等等，是當天提及的其它主題。當天的會議從上午9點進行到中午12點25分，總共約有20多次發言。如同此前的幾場會議那樣，還沒有宣誓的樞機有機會進行宣誓。

抽籤決定輔佐總司庫的樞機

第五場會議上抽籤決定了輔佐羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機的委員會樞機成員，以協助他在籌備選舉教宗會議期間處理日常公務。抽籤抽中的是塔格萊（Luis Antonio Tagle）樞機和曼貝蒂（Dominique Mamberti）樞機，馬克思（Marx）樞機則是以聖座經濟委員會協調人的身份加入輔佐總司庫的委員會。

西斯汀堂從4月28日起不對外開放，以便於推進選舉教宗會議的場地布置工作。此外，梵蒂岡花園和凱旋路地下陵墓考古場（Necropoli della Via Triumphalis）的參觀行程也暫時停止。

樞機團第六場會議於4月29日上午9點開始，預計將進行選舉教宗會議前兩場默想的第一場，帶領者是羅馬城外聖保祿大殿本篤會隱修院院長奧利亞里（Donato Ogliari）神父。接下來幾天，除了5月1日週四和5月4日主日以外，直到6日，每天上午9點都會舉行樞機團會議。

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