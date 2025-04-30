選舉教宗會議：有權投票的樞機超過120人

樞機團會議發表聲明，解釋即使未滿80歲的樞機超過《主的普世羊群》宗座憲令規定的人數上限，依然有權選舉教宗。此外，樞機們也對貝丘樞機不參加選舉教宗會議的決定表示讚賞。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室發布了樞機團會議的一份聲明，內容論及近日商討的兩個程序問題。

關於有選舉資格的樞機，會議闡明，聖若望保祿二世教宗在1996年2月22日頒布的《主的普世羊群》宗座憲令第33號中指出，有權選舉教宗的樞機人數上限為120人；而教宗方濟各擢升的樞機人數超過這一上限，「豁免了這項法律規定」。因此，根據同一道憲令第36號的規定，超額的樞機「被擢升並公開後，便享有選舉教宗的權利」。

第二點關乎貝丘樞機的決定。他「心懷教會的益處」，並為了要在選舉教宗會議的「共融與寧靜」方面作出貢獻，因此決定不參加選舉教宗會議。「樞機團會議對他此舉表示讚賞，並祈願主管司法機關能最終查明事實。」

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