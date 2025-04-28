選舉教宗會議將於5月7日展開

樞機團於4月28日舉行第五場會議，選擇選舉教宗會議的開始日期。

（梵蒂岡新聞網）「無關的人退出」（Extra omnes）教宗禮儀長將於5月7日用拉丁文如此宣布，標誌出選舉教宗會議在西斯汀聖堂正式展開。樞機團於4月28日在梵蒂岡舉行第五場會議，大約180位與會樞機確定了選舉教宗會議的開始日期。當天在場的樞機當中，有一百多位擁有選舉資格，即年齡未滿80歲。

沒有人能預測選舉教宗會議的結束日期。當然，有鑒於正值禧年等緣故，有些擁有選舉資格的樞機希望能盡快選出教宗，但同時也有些樞機推測，這次選舉教宗會議的時間會比較長，以便於加深彼此的認識，因為教宗方濟各在10次樞密會議中擢升的樞機來自世界各個角落。

《主的普世羊群》宗座憲令

《主的普世羊群》宗座憲令規定要儘快展開選舉教宗會議。該憲令由若望保祿二世教宗頒布，本篤十六世教宗先後於2007年6月11日和2013年2月22日藉著兩道手諭加以修訂。

憲令規定，選舉教宗會議要在教宗辭世後第15天至20天舉行，並要在選舉新任教宗前完成已故教宗的九日紀念禮儀。更詳細地說，依法進入宗座出缺期後，有選舉資格的樞機必須等候整整15天，如果有重大原因，最多等待20天。再者，依照《若干規則》手諭，假如有選舉資格的樞機已經全數到齊，樞機團就有權提前召開選舉教宗會議。

這幾天，已經抵達的樞機正在等待偏遠地區的樞機們趕赴羅馬。在永城這裡，聖瑪爾大之家正在進行安排工作，那是教宗方濟各生前決定居住的寓所。

選舉教宗前的彌撒及進入西斯汀堂的隊伍

5月7日週三上午，所有在羅馬的樞機將舉行大禮彌撒，為教宗的選舉祈禱。這台感恩祭將由樞機團團長主持，他在邀請弟兄們當天下午走入西斯汀堂時，會說：「全體教會在祈禱中與我們同在，不停地懇求聖神沛降恩寵，願我們選出一位當得起牧養基督全體羊群的牧者。」

隨後，身穿詠禱服飾的樞機們一邊詠唱《求造物主聖神降臨》禱文，一邊走入西斯汀堂，進行宣誓。西斯汀堂要架設起投票用的桌椅，以及焚燒選票的火爐。候選人必須得到三分之二以上的選票才能當選。一天預計會進行四場投票，早上兩場、下午兩場，在第33場或第34場投票後，就必須直接對最後一次投票中得票數最高的兩位樞機進行表決。

然而，在這種情況下，依然必須獲得三分之二以上得票數才能當選。候選的兩位樞機則不能參與投票。只要一位候選人得到三分之二的票數，教宗選舉結果就立即依法生效。

選出新教宗

此時，執事級樞機的末位樞機要去傳喚教宗禮儀長和樞機團秘書。新當選者會被用拉丁文詢問：「你接受依法當選成為教宗嗎？」他如果回答接受，就會繼續用拉丁文詢問：「你要取什麼名號？」接著他要回答教宗的名號。

新當選者接受選舉結果後，就要焚燒選票，讓聖伯多祿廣場上的人潮能看見白煙。選舉教宗會議結束之際，新任教宗會進入「哭泣室」，也就是西斯汀堂的祭衣室，首次穿上教宗的白長袍。選舉教宗會議期間，祭衣室就會備妥三種尺寸的教宗長袍。

樞機們為新任教宗祈禱並向他致敬後，將詠唱《謝主曲》。選舉教宗會議隨之落幕，然後是用拉丁文向信眾宣布「我們有教宗了」，緊接著教宗將在聖伯多祿大殿中央陽台露面，隆重降福羅馬城和全世界。

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