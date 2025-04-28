眾樞機赴聖母大殿向教宗致敬、誦念晚禱

眾位樞機於天主慈悲主日下午來到聖母大殿，在教宗方濟各墓前致敬，並誦念主日第二晚禱。

（梵蒂岡新聞網）4月27日天主慈悲主日下午不到四點鐘，樞機們從梵蒂岡保祿六世大廳前的廣場搭乘大巴，驅車前往羅馬市中心的聖母大殿、教宗方濟各的長眠之地，向已故教宗表達敬意，並誦念第二晚禱。

當天的聖母大殿人潮洶湧。樞機們下車後，民眾聚集在大殿前的廣場，以相機或手機紀錄下這一刻。樞機們依序跨越聖門，列隊走到方濟各的墓前。

走在最前頭的是聖母大殿榮休總鐸阿夫里爾‧卡斯特略（Santos Abril y Castelló）樞機。他擔任總鐸時，在教宗方濟各當選第二天，便陪同貝爾格里奧首次以伯多祿繼承人的身份訪問聖母大殿。

在榮休總鐸身後，其他的樞機魚貫而入，三三兩兩地佇立在教宗墓前。有些樞機停下來誦念《聖母經》，有些樞機劃了十字聖號，有些樞機拍照留念，還有些行有餘力的樞機跪了下來。隨後，所有樞機齊聚在教宗安息之地旁的保祿小堂，向《羅馬人民救援之母》致敬，一起靜默祈禱片刻。

在聖母的注視下，樞機們在大殿中央區域依次入座，在大殿助理總鐸馬克里卡斯（Rolandas Makrickas）樞機的帶領下誦念第二晚禱。幾位司鐸以不同語言誦念了禱詞。眾人為教宗方濟各祈禱，「願復活主基督接納他進入光明與平安之所」。

這項活動進行了半個多小時。樞機們隨後離開聖母大殿。當天聖母大殿開放至晚間10點，讓信眾能進來緬懷教宗方濟各。從27日主日上午到當天的第二晚禱為止，已有超過2萬人前來「問候」教宗，在他的墓前祈禱或是獻花。

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