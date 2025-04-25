宗座出缺期樞機團第四場會議：為牧者的葬禮做準備

樞機團第四場會議於25日週五上午舉行。教宗禮儀長拉韋利總主教說明，教宗方濟各的殯葬彌撒將是「牧者、而非君王」的葬禮。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室主任布魯尼向記者們介紹樞機團第四場會議的內容。本次會議於4月25日上午在梵蒂岡世界主教會議新廳舉行。

149位樞機參加了本次會議。這是在宗座出缺期治理普世教會的機構。當天的會議於上午9點10分在祈禱中展開，一直到中午12點20分結束。樞機們就教會和世界的主題進行了33次發言。

會上繼續宣讀《主的普世羊群》宗座憲令，唸到第32條。會議結束之際，教宗禮儀長拉韋利（Diego Ravelli）總主教向樞機們解釋了教宗方濟各的葬禮事宜，強調這將是一位牧者、而非君王的葬禮。總主教指出，已故教宗的遺體不會放在追思台或高台上展示。

在26日的殯葬彌撒上，來訪政要的座位次序將依照外交禮節進行安排：教宗的故鄉阿根廷的總統，以及意大利總統將坐在第一排，然後王室成員和其他總統將按照國名的法文拼音順序依次就座。

25日週五下午將公布完整的代表團名單。

布魯尼表明，教宗的靈柩將由靈車載往聖母大殿，從梵蒂岡的佩魯吉諾門離開，而不從聖伯多祿廣場啟程。前往聖母大殿的送葬儀式時長約半個小時，沿途民眾將能看見教宗的靈柩。已故教宗安葬於聖母大殿的入土儀式將不對公眾開放。

27日主日下午大約4點，樞機們要前往聖母大殿，跨越聖門並在教宗方濟各的墓前弔唁。隨後，他們會聚集在保祿小堂，也就是羅馬人民救援之母像的所在地。他們將一起誦念晚禱。

布魯尼表示，截至羅馬時間25日中午12點為止，已有大約15萬人進入聖伯多祿大殿向已故教宗致敬。當天晚上，大殿將於7點關門，最後排隊入場的時間是傍晚6點。

晚上8點，羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機將主持封棺儀式。

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