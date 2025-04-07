教宗：醫務人員的使命並不容易，需要得到支持和尊重

教宗於6日主日、病患和醫療衛生領域禧年慶典之際，在為三鐘經祈禱活動準備的講稿中指出，他體驗到“天主體貼入微的輕撫”，並為醫生、護士和醫療衛生領域的工作人員祈禱。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室發布了教宗方濟各為4月6日主日三鐘經祈禱活動準備的講稿。教宗感謝那些照護他和其他身體虛弱者的人，以及從遠方向他表達親切關懷之情的人。

教宗首先省思了當天福音的內容，福音記載，有一個犯姦淫時被捉住的婦人面對被石頭砸死的危險。教宗提到耶穌用指頭在沙子上畫字，這對那位婦人來說是個“新的經歷”。教宗強調，這是“天主的手指”，拯救世人並讓人重獲自由。

“極親愛的弟兄姊妹們，我在住院時，甚至是目前在養病期，都能感受到‘天主的手指’，體驗到祂體貼入微的輕撫。在舉行病患和醫療衛生領域禧年慶典的這一天，我懇求上主，願祂愛的碰觸能到達那些受苦者那裡，並鼓勵照護他們的人。”

教宗親身體驗了醫護人員和醫務人員的工作風格，他感到有必要特別為他們祈禱。“他們在適當的工作條件方面不一定獲得幫助，而且他們有時甚至是攻擊行動的受害者”。

接著，教宗說：“他們的使命並不容易，需要得到支持和尊重。我希望在照護和研究方面投入必要的資源，使醫療系統具有包容性，關注最脆弱和最貧困者。”

教宗在主日要理講授的稿件中，也向羅馬雷比比亞監獄服刑人表示感謝，他們向伯多祿繼承人寄送了一封祝福的信函。教宗保證為他們和他們的家庭祈禱。

此外，在體育促進和平與發展國際日之際，教宗希望“體育成為眾多需要和平與社會包容的人們的希望標記”。許多體育協會具體地教導人們兄弟情誼，教宗向他們表示感謝。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html