出身地、年齡、修會：哪些樞機蒙召選舉新教宗

5月7日，53位歐洲樞機、37位美洲樞機、23位亞洲樞機、18位非洲樞機和4位大洋洲樞機將齊聚一堂選舉新任教宗。最年輕的是現年45歲的澳大利亞籍樞機拜丘克，最年長的是西班牙籍樞機奧索羅·謝拉。12個國家首次有本地樞機進入西斯汀堂選舉教宗，其中包括：海地、佛得角、巴布亞新幾內亞、瑞典、盧森堡和韓國。

（梵蒂岡新聞網）來自全球五大洲71個國家的135位樞機將進入西斯汀堂選舉第267任教宗。他們代表了17個非洲國家、15個美洲國家、17個亞洲國家、18個歐洲國家和4個大洋洲國家。12個國家首次有本地樞機擁有選舉資格，他們分別是：海地的朗格盧瓦（Chibly Langlois）樞機、佛得角的富爾塔多（Arlindo Furtado Gomes）樞機、中非共和國的恩扎帕拉因加（Dieudonné Nzapalainga）樞機、巴布亞新幾內亞的里巴特（John Ribat）樞機、馬來西亞的施恩天（Sebastian Francis）樞機、瑞典的阿爾博雷柳斯（Anders Arborelius）樞機、盧森堡的霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機、東帝汶的杜卡莫（Virgilio do Carmo da Silva）樞機、新加坡的吳成才（William Seng Chye Goh）樞機、巴拉圭的馬丁內斯（Adalberto Martínez Flores）樞機、南蘇丹的穆拉（Stephen Ameyu Martin Mulla）樞機，以及塞爾維亞的涅梅特（Ladislav Nemet）樞機。屆時，進入西斯汀堂的總共會有53位歐洲樞機、37位美洲樞機、23位亞洲樞機、18位非洲樞機和4位大洋洲樞機。

有選舉資格的樞機由最後三任教宗擢升

有選舉資格的樞機當中，最年輕的是澳大利亞籍樞機拜丘克（Mikola Bychok），年僅45歲，最年長的是西班牙籍樞機奧索羅·謝拉（Carlos Osoro Sierra），現年79歲。人數最多的出生年份是1947年，共有13人，他們今年已經或即將滿78歲。只有雷納（Baldo Reina）樞機出生在1970年，他將於今年11月26日滿55歲。其他沒有同齡人的樞機是1971年出生的里奧（Leo Frank）樞機，以及1972年的馬克里卡斯（Rolandas Makrickas）樞機。選舉教宗會議中最資深的5位樞機由若望保祿二世擢升，他們是法國的巴爾巴蘭（Philippe Barbarin）樞機、克羅地亞的博扎尼奇（Josip Bozanić）樞機、波黑的普利奇（Vinco Pulić）樞機、匈牙利的艾爾多（Peter Erdo）樞機，以及加納的圖爾克森（Peter Turkson）樞機。另外，有22位及108位樞機分別由本篤十六世和教宗方濟各擢升。

修會會士樞機

此外，33位有選舉資格的樞機出自18個修會。人數最多的是慈幼會士，共有5位，他們是貌波（Charles Maung Bo）樞機、杜卡莫（Virgilio Do Carmo da Silva）樞機、范達民（Ángel Fernández Artime）樞機、洛佩斯（Cristóbal López Romero）樞機、斯圖拉·貝爾歐韋特（Daniel Sturla Berhouet）樞機。方濟各小兄弟會有四位樞機，即：卡夫雷拉（Luis Cabrera Herrera）樞機、皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）樞機、斯彭格勒（Jaime Spengler）樞機、斯特尼爾（Leonardo Steiner）樞機。同樣地，耶穌會也有四位樞機，分別是：周守仁（Stephen Chow Sau-yan）樞機、切爾尼（Micheal Czerny）樞機、霍勒利希（Jean-Claude Höllerich）樞機和羅西（Ángel Ross）樞機。與此同時，方濟各住院會有三位樞機，他們是：布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）樞機、甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機和馬蒂厄（Dominique Mathieu）樞機。在西斯汀堂中，將有兩位贖主會士，即拜丘克（Mykola Bychok）樞機和托賓（Joseph Tobin）樞機，以及兩位聖言會士，也就是菊地功（Tarcisio Kikuchu）樞機和涅梅特（Ladislav Nemet)）樞機。另外還有奧斯定會樞機普雷沃斯特（Robert Prevost）、方濟各加布遣會安邦戈（Fridolin Ambongo Besungu）樞機、赤足加爾默羅會樞機阿爾博雷柳斯（Anders Arborelius）、熙篤會樞機騰佩斯塔（Orani João Tempesta）、聖母聖心愛子會樞機博卡利克（Vicente Bokalic Iglic）、庇護十世俗世會樞機拉克魯瓦（Gérald Lacroix）、遣使會樞機蘇拉菲爾（Berhaneyesus Demerew Souraphiel）、聖母神慰會樞機馬倫戈（Giorgio Marengo）、耶穌聖心傳教會樞機里巴特（John Ribat）、嘉祿傳教會樞機巴喬（Fabio Baggio），以及聖神會樞機恩扎帕拉因加（Dieudonné Nzapalainga）。

《天主教法典》的規範

《天主教法典》第349條闡明：「羅馬聖教會樞機組成一個特別團體，他們有權依特別法選舉教宗；樞機們得以集體行動協助教宗，即為處理比較重要的問題而被召集時；或單獨協助教宗，即由各自擔任的不同職務，幫助教宗管理普世教會的日常事務。」

再者，《主的普世羊群》宗座憲令規定，在教宗辭世或進入宗座出缺期當天尚未年滿80歲的樞機，方有資格選舉伯多祿繼承人。樞機是否有權選舉教宗，便是由此區分。今天，樞機團共有252位樞機，其中135人有選舉資格，另外117人因年逾八旬而沒有選舉職責。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html