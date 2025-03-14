聖座部會首長祝賀教宗：願您友愛的訊息在萬民中間廣傳

在紀念教宗當選的日子，聖座部會首長們在保祿六世大廳的避靜活動中向教宗表達祝賀。聖座禮儀及聖事部秘書長維奧拉總主教代表發言：願人人心中愈加渴望成為上主的使徒、福音的見證人、天國的建設者。

（梵蒂岡新聞網）在教宗方濟各當選伯多祿繼承人滿12週年的日子，3月13日在梵蒂岡保祿六世大廳參加四旬期避靜的首長們於下午場的避靜默想開始前，向教宗表達了祝賀。聖座禮儀及聖事部秘書長維奧拉（Vittorio Francesco Viola）總主教代表全體與會者向教宗及其使徒使命表達了感激和孝愛之情。

維奧拉總主教喜悅地回憶起12年前教宗方濟各當選的那一刻，「當時聖伯多祿廣場萬頭攢動，人們歡喜地領受新任羅馬主教、普世教會牧人的降福」。今天，教宗面對疾病的考驗，同樣在聖伯多祿廣場，以及世界許多其他地方，「天主子民不斷獻上祈禱」，聖座首長們在與子民的共融中也熱切懇禱。

這位總主教接著表示，「在這禧年期間，我們滿心希望您和平與友愛的訊息能在萬民和所有善心人士中間廣為流傳。願人人心中愈加渴望成為上主的使徒、福音的見證人、天國的建設者」。

此外，維奧拉總主教也感謝伯多祿繼承人在信仰上堅定普世教會。「在團結合一的領導下」，聖座首長們向教宗保證他們「懷著愛戴之情與教宗同在，並為他祈禱」。

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