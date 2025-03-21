Il presidente Sergio Mattarella con il cardinale Parolin, segretario di Stato, e i cardinali italiani di nuova nomina (ANSA)

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意大利總統馬塔雷拉接見意大利新任樞機

去年12月7日樞密會議中擢升的樞機，在聖座國務卿帕羅林樞機、聖座駐意大利和聖馬力諾大使拉伊奇總主教，以及意大利駐聖座大使迪尼托的陪同下，在總統府共進早餐。