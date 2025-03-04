教宗：全球多重危機需要聆聽科學，加強國際組織

教宗方濟各致函宗座生命科學院全體大會與會者，期勉重新評估我們對宇宙的認識、聆聽科學的貢獻，並加強國際組織，以應對世界當前的多重危機。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各3月3日致函問候宗座生命科學院2025年全體大會的與會者，主題是「世界的終結？危機、責任與希望」。教宗從羅馬傑梅利醫院發表了這封信函，提及世界正在面臨的多重危機，包括戰爭、氣候變化、能源問題、流行病、移民潮和科技革新。這一切都關乎世人的命運和我們如何加以理解。

克服對改變的抗拒

為了應對這些問題，教宗指出，我們必須首先反省我們對世界和宇宙的認識，以克服我們「作為個人和社會，在內心深處對改變的抗拒」。他沉痛表示，人們在先前的幾次危機中，例如在新冠疫情大流行時，都錯失良機去「改變認知和社會慣例」。

聖父教宗也強調，必須「避免無所作為」，卻要「聆聽科學知識的貢獻」。宗座生命科學院的工作與世界主教會議的任務相呼應，都以聆聽為關鍵。

教宗接著譴責「迎合功利主義和全球放鬆管制」的作法。這些會助長「弱肉強食這種毫無人性的法則」。

為真生命奮鬥

相反地，看待世界和發展的新見解「能為我們提供希望的記號」。希望支撐我們的旅途，啟發我們「充滿活力地邁向新生命」。

然而，集體奮鬥是必不可少的。教宗指出，需要想辦法解決「複雜的全球危機」。關於這點，他對「國際組織逐漸失去重要性」的情況表示擔憂。由於短視近利、過於保護片面利益和國家利益的緣故，國際組織的威信一落千丈。

加強國際組織

教宗表示，人類團體務必致力於「提高國際組織的效率，授予它們權力去保障世人的共同福祉，根除飢餓和不幸，捍衛基本人權」。這也能對多邊主義助益良多，以免政策或少數人利益的變化對多邊主義造成影響，進而促成「穩定的效率」。

教宗最後向宗座生命科學院的與會者表示感謝，並將他們託付於上智之座、希望之母瑪利亞的轉禱。

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