教宗：款待侵犯受害者，照護心靈的創傷

教宗向聖座保護兒童委員會大會與會者寄發訊息，提到預防措施是為每個兒童和每位脆弱者提供安全環境的承諾和工作。

（梵蒂岡新聞網）為地方教會和宗教團體而言，聖座保護兒童委員會的寶貴服務有如“氧氣”。教宗方濟各如此稱讚該委員會的工作。該委員會於3月24日至28日舉行全體大會，教宗為此向與會者發表訊息。他寫道，“兒童或者脆弱的人在哪裡是安全，人們就能在那裡服事基督、光榮基督”。

“預防侵犯不是緊急情況時鋪開來用的毯子，而是建立一個忠於福音的團體的基礎之一。”

教宗在訊息中指出，保護兒童委員會的工作不只有一些要落實的規定，更是推動保護措施，即，“教育眾人的培訓、防患於未然的督導，以及使人重獲尊嚴的聆聽”。

“當你們提出預防措施時，即使是在最偏遠的團體，你們都是在書寫一個承諾：每個兒童、每個脆弱者，都將在教會團體中找到一個安全的環境。這對我們來說，應該是促成完全皈依的動力。”

教宗的要求很明確，並分為三點：首先是與聖座各部會共同工作；其次是與教會外的個人及組織協作，願人人都談論“保護”；最後是以慈善的撒瑪黎雅人的作風給予款待並照護心靈的創傷。

教宗提到，這十年來教會的安全網絡不斷擴大，因此，他邀請聖座保護兒童委員會“在世界沉睡時成為守護的哨兵”，戰勝將痛苦擱置不管的誘惑，並努力治癒它。最後，教宗敦促與會者懷著希望和奉獻精神繼續所走的道路。

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