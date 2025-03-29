緬甸和泰國地震、韓國火災，教宗致電表達關懷

東南亞發生強烈地震，教宗在一封寄給緬甸和泰國民政和教會當局的唁電中，保證為罹難者祈禱，並向所有救援人員表達關懷之情。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各對緬甸和泰國因7.7級地震導致人命損失和“大範圍的破壞”而“深感悲痛”。在一封由聖座國務卿帕羅林樞機簽署、寄給緬甸及泰國教會和民政當局的電函中，教宗“為亡者的靈魂獻上誠摯的祈禱，保證在精神上關懷所有因這悲慘事件而受影響的人”。教宗“也為緊急救援人員祈禱，願他們在天賜恩典的支持下充滿力量，堅韌不拔地照顧傷者和流離失所者”。

韓國近日發生持續蔓延的嚴重火災。在另一封由帕羅林樞機署名、寄給當地民政和教會當局的唁電中，教宗對該國多地森林火災造成的“生命威脅”和“損失”表示擔憂。他在電函中，將亡者的靈魂託付於“上主的慈愛”，向那些因失去親人而痛哭的人表示“深切的哀悼”。教宗也保證為傷者、援助者和緊急救援人員祈禱，祈求上主賜予所有人“慰藉、治癒和力量”。

這場火災是韓國有史以來最嚴重的火災，主要是在該國東南部。至本新聞網截稿前，已有26人罹難、30人受傷。

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