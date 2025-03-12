阿根廷洪災：教宗寄唁電致哀並為遇難者祈禱

阿根廷布蘭卡港日前遭暴風雨襲擊，已導致16人死亡、3人下落不明。教宗從羅馬傑梅利醫院寄發唁電給阿根廷布蘭卡港總主教阿斯皮羅斯，保證對遇難者家人的關懷。

（梵蒂岡新聞網）阿根廷布蘭卡港日前遭特大洪災襲擊，已經造成16人死亡，3人下落不明。教宗方濟各從羅馬傑梅利醫院通過唁電表達他的悲痛之情。在這封寄給布蘭卡港總主教阿斯皮羅斯（Alfonso Azpiroz Costa）的唁電中，他對布蘭卡港發生自然災害的消息感到“悲痛”，這災害“造成許多人罹難和巨大的物質損失”。

接著，教宗表示，他在“精神上與全體人民同在，祈求上主向此刻飽受悲痛和不安之苦的人賜予慰藉”。教宗祈求天主幫助那些“努力尋找失蹤者的人，以及投入被毀地區艱難的重建過程”的人。教宗將所有災民託付於慈悲聖母，並頒賜宗座遐福。

聖座新聞室稱，教宗方濟各於3月10日早上獲悉他的出生地阿根廷遭到暴雨襲擊的消息。他向受影響的人表達了關懷之情，並為他們祈禱。

自3月9日以來，阿根廷消防員、民防局人員、警員和軍人一直在尋找3個下落不明的人，其中兩個是一對小姊妹，一個1歲，另外一個5歲。由於難以恢復基本服務設施，至本新聞網截稿前無法開始統計損失。阿根廷總統米萊（Javier Milei）也宣布，全國哀悼三天。

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