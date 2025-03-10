禧年志工慶典彌撒，教宗稱志工是貧瘠曠野中的希望記號

聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機受教宗方濟各委託，為禧年志願者活動主持彌撒，代替教宗宣讀講道稿：魔鬼引誘人誤以為天主離我們很遠，天主卻來到我們身邊施以救恩。

（梵蒂岡新聞網）3月9日、四旬期第一主日早晨，一束束陽光穿越灰暗的雲層，照射在聖伯多祿廣場上的3萬多名志願者身上。他們從世界各地前來羅馬參加屬於他們的禧年活動，教宗方濟各讚許他們「為整個社會注入希望」。

向志願者致敬道謝

教宗方濟各自2月14日起在羅馬傑梅利醫院住院治療。因此，教宗委託聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機代為主持這台彌撒，並向志願者們轉達他的問候。

教宗提及志願者在許多人身邊提供的服務，「很多白白付出、不起眼的行動」。他們「在貧瘠與孤獨的曠野裡」促使「新的人性萌芽：那是天主夢想中的花園」。

教宗向志願者們致敬並道謝，說：「極親愛的各位，我向你們致以由衷感謝，因為你們效法耶穌的榜樣，為近人服務，而非接受近人的服務。」

耶穌在曠野中開路

談到該主日的福音（參閱：路四1-13），教宗指出，耶穌「在聖神的引領下」進入曠野。在曠野裡，人會「體驗到自身在物質與精神上的貧乏、感到需要食糧和話語」。

曠野這個「寂靜的地方成了聆聽的環境」。教宗解釋道，聆聽意味著「接受考驗」，也就是「必須在兩種截然不同的聲音當中」分辨出孰是孰非。在曠野裡，耶穌感到飢餓，受到魔鬼話語的誘惑，卻斷然拒絕。

誘惑的開端

教宗強調，「耶穌和我們受誘惑時都有三大特徵：開端、方式和結果」。他邀請每個人將耶穌和我們的「這兩種經驗」加以對照，好能在自己「皈依的旅途」中找到支持。

接著，教宗闡述了誘惑的開端。耶穌「進入曠野不是為了虛張聲勢、證明自己有多強大，而是出於祂對天父的孝愛之心」。相反地，我們受到誘惑時，「魔鬼從深處腐蝕我們的自由」。

教宗說，魔鬼是「撒謊者的父親」（參閱：若八44），牠本身是「腐敗的並且使人腐敗，因為牠知道天主聖言，卻不了解聖言，反倒扭曲聖言」。牠從亞當那時候在樂園裡就是如此（參閱：創三1-5），在曠野裡也對耶穌做同樣的事。

魔鬼叫人以為天主離我們很遠

說到耶穌受誘惑的方式，這攸關「與天主父的關係」。「魔鬼使之分離，牠是分裂者」，牠誘惑耶穌，拿祂作為天主子的身份來挑撥是非。耶穌與天主相結合，祂是「中保」。如果「魔鬼想要摧毀這關係」的話，耶穌則「讓一切都參與在這關係中，不排斥任何一個人」。對於世人，魔鬼則試圖叫人相信「天主不是我們真正的父親」。

「恰恰是在魔鬼想要讓人誤以為上主離我們很遠、引誘我們陷入絕望時，天主更加親近我們，為了救世人而獻出祂的生命。」

耶穌戰勝魔鬼、救了我們

耶穌戰勝了魔鬼：這是「誘惑的結果」。教宗指出，耶穌退了魔誘，但魔果還是尋找「時機」回來誘惑祂，例如在哥耳哥達，我們聽到牠再次對耶穌說：「如果祢是天主子，從十字架上下來吧！」（瑪廿七40；參閱：路廿三35）然而，「在祂聖死與復活的逾越奧蹟中」，耶穌基督一次而永遠地擊敗了試探者。而我們卻從來無法勝過誘惑。

教宗最後總結道，耶穌「為我們開啟了新的道路、獲得自由與救贖的道路」。我們應當「懷著信德」跟隨祂，從漫無目的的遊蕩者，變成朝聖者。

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