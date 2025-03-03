教宗：我感受到眾人的支持，我為和平祈禱

聖座新聞室公布了教宗方濟各為2日主日三鐘經準備的講稿。教宗在講稿中感謝醫護人員的照護和信徒表達的關切之情，也為烏克蘭、中東、緬甸、蘇丹和基伍的和平發出呼籲。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室公布了教宗方濟各為3月2日主日三鐘經準備的講稿。由於他在羅馬傑梅利醫院住院，已連續3個主日沒有帶領信眾誦念《三鐘經》。

教宗寫道，“如你們所知道的，我這些天在醫院裡，有醫生和醫護人員的陪伴。我感謝他們對我的悉心照護”。教宗指出，“我內心感受到脆弱中隱藏的‘祝福’，因為正是在這些時刻，我們學會了要更加信賴上主；與此同時，我感謝天主，因為祂賜予我機會，在身體和精神上與許多病患和受苦者的狀況相同”。

教宗也對世界上許多地方的眾多信徒為他祈禱表示感謝。他說，“我感受到你們的關切和關懷，我感到好像被所有天主子民‘支撐著’和支持著”。有很多人來到教宗方濟各所在的羅馬傑梅利醫院，在若望保祿二世的雕像前祈禱。

接著，教宗寫道，“感謝大家！”他向信眾保證，“我也為你們祈禱，而且特別為和平祈禱”。“從這裡來看，戰爭顯得更加荒謬。讓我們為飽受折磨的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、緬甸、蘇丹和基伍祈禱。”

教宗在省思當天福音內容（參閱：路六39-45）時指出，耶穌在福音中催促我們省思五種感官的兩種，即視覺和味覺。關於視覺，耶穌“要求我們訓練自己的眼睛好好觀察世界，懷著愛表達對他人的想法”。只有用這種關心而非譴責的眼神，“兄弟般的糾正才是一種美德。如果不是兄弟般的，那麼它就不是一種糾正！”

關於味覺，教宗指出，耶穌提醒我們，“每一棵樹，憑它的果子就可認出來”（參閱：路六44），人的果實之一就是言語。“暴力、虛假、粗俗的言語”是“壞果子”；好果子是“為我們的對話增添味道的正確和恰當的言語”。

最後，教宗邀請我們自問：“我如何注視他人，視他們為我的弟兄姊妹嗎？我覺得他人是如何看待我的？我的言語是否有善意，還是充滿了苦澀和虛榮？”

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